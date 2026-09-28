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imago-sport-1082165667.jpgMarco Canoniero
Çeviri:

Milan'da Diawara'ya sıfır dakika: Amorim'in projesi ve ocak transfer dönemi için sızanlar

AC Milan

Diawara, geçen yaz Troyes’tan 3 milyon euro artı bonuslar karşılığında Milan’a geldi: geleceğe dönük bir yatırım.

Sankhoun Diawara temmuz ayının sonunda, onu Troyes'dan almak için yaklaşık 3 milyon euro harcayan Milan'a katıldı. 2025/26 sezonunda rotasyona başlangıçta geriden girse de, eski Juventuslu Paolo Gozzi'nin sakatlığının da etkisiyle ilk 11'de giderek yer buldu. Böylece 14 maçta görev alarak (bunların 12'sine ilk 11'de başladı) kulübün Ligue 1'e yükselmesine katkı sağladı ve sezonun ikinci, belirleyici bölümünde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ayrıca Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla iki kez görev yaptı; ilk maçına da Eylül 2024'te bir hazırlık karşılaşmasında çıktı.


Başlangıçta Milan Futuro için gelmesi planlanıyordu ancak oyuncu, başka teklifleri de olduğu için buna ikna olmamıştı: Ruben Amorim'in A takım için yaptığı çağrı dengeleri değiştirdi ve transfer kısa sürede sonuçlandı. Milano'da Via Dante'deki mağazada taraftarlara tanıtıldığı gün, "Kulübün beni almak istediğini öğrendiğimde memnun oldum, mutlu oldum ve biraz da şaşırdım. Oldukça genç olmama rağmen Alessandro Nesta'yı her zaman takdir ettim ve bu yüzden onun numarasını aldım. Bir diğer büyük savunmacı da elbette Paolo Maldini'ydi" dedi.

  • DIAWARA KİMDİR

    Genç yaşı ve edindiği sınırlı tecrübe göz önüne alındığında, daha çok geleceğe dönük bir transfer: Sankhoun Diawara, belirgin atletik özelliklere sahip sol ayaklı bir savunmacı ve etkileyici bir fiziğe sahip (boyu 190 cm). En güçlü yönleri; ikili mücadelelerdeki etkinliği, sezme becerisi ve hava toplarındaki kuvveti. Bu özellikler onu, rakip hatları kırabilen ve sık sık hızlı hücumlara eşlik edebilen bir oyuncu hâline getiriyor. Pavlovic tarzı özelliklere sahip ve onun doğal yedeği olurdu.

    Asıl mevkii stoper olsa da, çok yönlülüğü sayesinde sol bek olarak da görev yapabiliyor. Sankhoun, 13 Ocak 2006'da Paris'te doğdu ve FC Solitaires Paris ile CA Paris-Charenton'daki ilk futbol deneyimlerinin ardından ESTAC Troyes altyapısında yetişti. A takımdaki ilk maçına Kasım 2024'te Fransa Kupası'nda çıktı; aynı turnuvada bir yıl sonra ise UF Touraine'e karşı profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı.


    Her zaman sol kolunda beyaz bir bantla oynuyor. Vaftiz adı Sankhoun olmasına rağmen herkes ona "Papis" diyor: Bu lakabı Gine asıllı annesinden aldı. Şu ana kadar Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi, ancak Fransız ve Senegal çifte vatandaşlığı sayesinde (babasından miras), uluslararası geleceği Fransa ile Teranga Aslanları arasında hâlâ yazılmayı bekliyor.

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  • İlk zorluklar

    Şu ana kadar Diawara da, Comotto gibi, Milan formasıyla resmi maçlarda henüz ilk kez sahaya çıkmayı bekliyor. Sıralamada önünde takımın temel direklerinden biri olan Pavlovic var ve bu görev, daha en baştan, neredeyse imkânsız gibi görünüyor. Amorim ona değer veriyor ve antrenman üstüne antrenman teşvik ediyor, ancak şu an için onu hâlâ hazır görmüyor: İtalyan futbolunu ve Milan gibi büyük bir kulübü tanıma konusundaki ilk zorluklar en başından beri hesaba katılmıştı.

  • PROJE

    Yeni bir döneme doğru adımla başlamak için, sezonun ilk bölümünde mümkün olduğunca az hata yapmak ve en genç oyuncuları yeterli hazırlık olmadan doğrudan sahaya sürme riskinden kaçınmak şart. LBenfica ile oynanacak Avrupa Ligi'ndeki ilk maçın kadrosuna alınmaması tartışma yarattı ancak bu tek örnek olmayabilir: Amorim, onu ilk 11'de ya da maç içinde oyuna sokmak için doğru zamanı belirlemeye çalışıyor. Milanello'dan gelen geri bildirimler olumlu, Diawara çok ve iyi çalışıyor. Milan cephesinin düşüncesi, soyunma odasındaki liderlerle birlikte tecrübe kazanması için onu tüm sezon boyunca kadroda tutmak, ocak transfer dönemi eski Troyes oyuncusunu ilgilendirmemeli.

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