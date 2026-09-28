Milan'da Diawara'ya sıfır dakika: Amorim'in projesi ve ocak transfer dönemi için sızanlar

Sankhoun Diawara temmuz ayının sonunda, onu Troyes'dan almak için yaklaşık 3 milyon euro harcayan Milan'a katıldı. 2025/26 sezonunda rotasyona başlangıçta geriden girse de, eski Juventuslu Paolo Gozzi'nin sakatlığının da etkisiyle ilk 11'de giderek yer buldu. Böylece 14 maçta görev alarak (bunların 12'sine ilk 11'de başladı) kulübün Ligue 1'e yükselmesine katkı sağladı ve sezonun ikinci, belirleyici bölümünde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ayrıca Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla iki kez görev yaptı; ilk maçına da Eylül 2024'te bir hazırlık karşılaşmasında çıktı.





Başlangıçta Milan Futuro için gelmesi planlanıyordu ancak oyuncu, başka teklifleri de olduğu için buna ikna olmamıştı: Ruben Amorim'in A takım için yaptığı çağrı dengeleri değiştirdi ve transfer kısa sürede sonuçlandı. Milano'da Via Dante'deki mağazada taraftarlara tanıtıldığı gün, "Kulübün beni almak istediğini öğrendiğimde memnun oldum, mutlu oldum ve biraz da şaşırdım. Oldukça genç olmama rağmen Alessandro Nesta'yı her zaman takdir ettim ve bu yüzden onun numarasını aldım. Bir diğer büyük savunmacı da elbette Paolo Maldini'ydi" dedi.