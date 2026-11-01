Gelecek maçlar MIL Ligi Europa 12:45 FTC

Genç yetenek Sankhoun Diawara Inter'e karşı ilk derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir kez daha oldukça iyi bir performans sergiledi. İlk yarıda Djed Spence'in onun kanadında sık sık depar atmasına rağmen kesinlikle kötü bir görüntü vermedi. Genç Fransız savunmacı iyi direndi ve maçın neredeyse tamamında sahada kaldı. Yalnızca son dakikalarda oyundan alınırken San Siro'dan alkış aldı.

Bu sabah eski Troyes oyuncusu sosyal medya hesaplarında derbide Inter'e karşı kazanılan galibiyetin heyecanını paylaştı. Genç Fransız savunmacının mesajı şöyle: "Özel bir akşamdı, bu formayla yaşamış olmaktan mutluyum. FORZA MILAN".