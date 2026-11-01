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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Milan'da Diawara tüm dikkatleri üzerine çekti: AC Milan, onu Troyes'dan transfer etmek için ne kadar ödedi?

AC Milan

Milan’da Fransız savunmacı Diawara, Inter derbisinin en büyük sürprizi oldu

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC

Genç yetenek Sankhoun Diawara Inter'e karşı ilk derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir kez daha oldukça iyi bir performans sergiledi. İlk yarıda Djed Spence'in onun kanadında sık sık depar atmasına rağmen kesinlikle kötü bir görüntü vermedi. Genç Fransız savunmacı iyi direndi ve maçın neredeyse tamamında sahada kaldı. Yalnızca son dakikalarda oyundan alınırken San Siro'dan alkış aldı.

Bu sabah eski Troyes oyuncusu sosyal medya hesaplarında derbide Inter'e karşı kazanılan galibiyetin heyecanını paylaştı. Genç Fransız savunmacının mesajı şöyle: "Özel bir akşamdı, bu formayla yaşamış olmaktan mutluyum. FORZA MILAN".

  • 3 MİLYON

    Başlangıçta Diawara'nın Milan Futuro için transfer edildiği düşünülüyordu ancak seviyesi yüksekti ve kesinlikle Serie D seviyesinde değildi. Onu A takımda yanında isteyen Amorim'di.  2006 doğumlu Fransız savunmacı, Troyes'ten 3 milyon euro karşılığında geldi ve 2031'e kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC