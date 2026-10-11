Geçen 20 Eylül'de Lecce karşısında alınan galibiyet, teknik açıdan güzeldi ve Amorim'in hazırladığı yeni taktik düzen bakımından ilgi çekiciydi. Juventus, Lazio ve Benfica karşısındaki sönük performanslara göre belirgin bir ilerlemeydi. Yirmi gün sonra gidişat doğrulandı: Milan, Mapei Stadyumu'nda Sassuolo karşısında iki adım geri attı ve iki puan kaybetti.

Ne yapacağı kestirilemeyen bir Milan: Maça tutuk başladı, 40 dakikayı aşkın süre çok iyi oynadı. Ancak ani bir dalgınlık sonucu yediği Odenthal golünün ardından tepki verip galibiyeti almak için mücadele edemedi.