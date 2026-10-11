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Milan'da değişken dizilişten oturmuş bir ilk 11'in olmayışına: Amorim haklı, takımı potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymaktan uzak

AC Milan

Milan deplasmanda üst üste üçüncü kez berabere kaldı: Amorim için bardak bu kez yarı boş.

Geçen 20 Eylül'de Lecce karşısında alınan galibiyet, teknik açıdan güzeldi ve Amorim'in hazırladığı yeni taktik düzen bakımından ilgi çekiciydi. Juventus, Lazio ve Benfica karşısındaki sönük performanslara göre belirgin bir ilerlemeydi. Yirmi gün sonra gidişat doğrulandı: Milan, Mapei Stadyumu'nda Sassuolo karşısında iki adım geri attı ve iki puan kaybetti.

Ne yapacağı kestirilemeyen bir Milan: Maça tutuk başladı, 40 dakikayı aşkın süre çok iyi oynadı. Ancak ani bir dalgınlık sonucu yediği Odenthal golünün ardından tepki verip galibiyeti almak için mücadele edemedi.

  • Sabit bir ilk 11 olmadan akışkan diziliş

    Milan, Juventus deplasmanında ve Olimpico'da Lazio karşısında aldığı beraberliklerin ardından Sassuolo karşısında da berabere kalarak San Siro dışındaki üst üste üçüncü maçından bir puanla ayrıldı. Ancak ilk iki deplasmanın aksine, bu kez Amorim ve oyuncuları için bardağın boş tarafı ağır basıyor: Sahaya belirgin bir kimliği olmayan bir takım çıktı ve maçın kritik anlarında gereken mentaliteyi gösteremediği için değerli bir galibiyeti elinden kaçırdı. Bunu maçın ardından Sky'a konuşan takımın liderlerinden Adrien Rabiot da doğruladı: "İyi şeyler yapıyoruz ama sonra zaman zaman yapmamız gerekenleri iyi yapamıyoruz. Golden hemen sonra rakibe iki gol pozisyonu verdik, bizi Mike kurtardı. Ardından duran toptan o gol geldi. Bunları anlamak zor. Maçı yeniden izleyip her şeyi analiz etmeliyiz. Bence iyi bir maç çıkardık ama elimizdeki oyuncular ve hafta boyunca yaptığımız çalışmalar düşünüldüğünde çok daha iyisini yapabilirdik."


    Maç içinde üçlü ve dörtlü savunma arasında değişen, Gila'nın sağ kanatta genişlik ve hücum desteği sağlamak için ileri çıktığı esnek diziliş, Lecce karşısında Modric'i korumak için kusursuz görünmüştü. Ancak Musah orta sahadayken aynı zamanda "tıkanmış" göründü. Oturmuş bir ilk 11'in olmaması, bu takımın istikrarlı biçimde uygulayabildiği oyun mekanizmalarından, maç içindeki güvencelerden ve Rabiot'nun attığı golle yakaladığı üstünlüğü korumasını sağlayacak mentaliteden yoksun kalmasına yol açıyor.


  • AMORIM HAKLI

    Milan, ilk altı maçının dördünü deplasmanda oynamasına rağmen henüz yenilmedi. Karşılaştığı rakiplerin zorluk derecesi ve puan tablosu göz önüne alındığında, genel olarak kötü bir başlangıçtan söz edilemez. Ancak Amorim'in takımı, Portekizli teknik direktör ile kulüp sahibi Cardinale'nin yazın hayal ettiği takım henüz değil. Manchester United'ın eski teknik direktörü Amorim de 2 Ekim'de Sky'a verdiği röportajda bunu öngörmüştü:  "Hâlâ birçok eksiğimiz var, bunu söylemekten çekinmiyorum. Oyuna daha istikrarlı biçimde hükmetmeye çalışıyoruz, bazı anlarda iyi oynuyoruz ama yapmamız gereken daha çok şey var. Buna Amorim'in Milan'ı denmesinden hoşlanmıyorum: Milan, Milan'dır. Bir teknik direktörün adının ötesine uzanan bir tarihi ve kimliği var. Kolayca tanınan, işler yolunda gitmediğinde bile kazanabilen bir takım istiyorum. Potansiyelimizden hâlâ uzağız ama zamana ve sürekliliğe ihtiyacımız var. Önümüzde çok maç var; bir yandan kazanırken bir yandan da gelişmeliyiz. Bu da kolay değil."

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