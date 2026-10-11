Milan, Juventus deplasmanında ve Olimpico'da Lazio karşısında aldığı beraberliklerin ardından Sassuolo karşısında da berabere kalarak San Siro dışındaki üst üste üçüncü maçından bir puanla ayrıldı. Ancak ilk iki deplasmanın aksine, bu kez Amorim ve oyuncuları için bardağın boş tarafı ağır basıyor: Sahaya belirgin bir kimliği olmayan bir takım çıktı ve maçın kritik anlarında gereken mentaliteyi gösteremediği için değerli bir galibiyeti elinden kaçırdı. Bunu maçın ardından Sky'a konuşan takımın liderlerinden Adrien Rabiot da doğruladı: "İyi şeyler yapıyoruz ama sonra zaman zaman yapmamız gerekenleri iyi yapamıyoruz. Golden hemen sonra rakibe iki gol pozisyonu verdik, bizi Mike kurtardı. Ardından duran toptan o gol geldi. Bunları anlamak zor. Maçı yeniden izleyip her şeyi analiz etmeliyiz. Bence iyi bir maç çıkardık ama elimizdeki oyuncular ve hafta boyunca yaptığımız çalışmalar düşünüldüğünde çok daha iyisini yapabilirdik."
Maç içinde üçlü ve dörtlü savunma arasında değişen, Gila'nın sağ kanatta genişlik ve hücum desteği sağlamak için ileri çıktığı esnek diziliş, Lecce karşısında Modric'i korumak için kusursuz görünmüştü. Ancak Musah orta sahadayken aynı zamanda "tıkanmış" göründü. Oturmuş bir ilk 11'in olmaması, bu takımın istikrarlı biçimde uygulayabildiği oyun mekanizmalarından, maç içindeki güvencelerden ve Rabiot'nun attığı golle yakaladığı üstünlüğü korumasını sağlayacak mentaliteden yoksun kalmasına yol açıyor.