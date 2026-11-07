Milan'da De Winter için Premier Lig alarmı: Liverpool, Chelsea ve Manchester United Belçikalı savunmacıyı takip ediyor

Gelecek maçlar GEN Serie A 09:00 MIL

Koni De Winter, teknik direktör Ruben Amorim tarafından en çok güvenilen oyunculardan biri hâline geldi. Amorim, kısa süre önce Milan kadrosundaki hiçbir savunmacının Belçikalı oyuncunun hava toplarındaki becerilerine sahip olmadığını hatırlattı. Sezonun bu ilk bölümünde eski Genoa oyuncusu, Portekizli teknik adamın en çok forma verdiği isimlerden biri oldu ve takım için giderek daha önemli bir oyuncu hâline geldi.