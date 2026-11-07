Koni De Winter, teknik direktör Ruben Amorim tarafından en çok güvenilen oyunculardan biri hâline geldi. Amorim, kısa süre önce Milan kadrosundaki hiçbir savunmacının Belçikalı oyuncunun hava toplarındaki becerilerine sahip olmadığını hatırlattı. Sezonun bu ilk bölümünde eski Genoa oyuncusu, Portekizli teknik adamın en çok forma verdiği isimlerden biri oldu ve takım için giderek daha önemli bir oyuncu hâline geldi.
AFP
Çeviri:
Milan'da De Winter için Premier Lig alarmı: Liverpool, Chelsea ve Manchester United Belçikalı savunmacıyı takip ediyor
Gelecek maçlar
Haberi aktaran CaughtOffside, AC Milan savunmacısına Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi Premier League devlerinin ilgi duyduğunu öne sürdü. Şimdilik bunlar yalnızca söylenti ve sınırlı düzeyde ilgiden ibaret. Ancak İngiltere'de eminler: De Winter, önümüzdeki maçlarda özellikle takip edilecek.
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