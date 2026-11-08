"Çok mutluyum. Kalitemi göstermek ve burada yer alabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." Cisse, Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak Nations League maçları için İtalya Millî Takımı'na çağrılmasını böyle değerlendirdi. Alpha, sezona yaptığı müthiş başlangıçla bu büyük fırsatı hak etti.

Amorim ile ilişkisi de bunda belirleyici oldu. Amorim, onun her geçen gün gelişmesini sağlamak için sertlik ve teşviki bir arada kullandı: Milan-Ferencvaros maçının ardından yaptığı uyarı, hemen beklenen sonucu verdi.