Hoş bir alışkanlık. Cisse, tecrübeli bir forvet gibi gol atan bir on numara. Alpha doğru zamanda doğru yerde olma konusunda doğuştan gelen olağanüstü bir yeteneğe sahip. Sahada sonucun belirlendiği o bölgeye girdiğinde de neredeyse hiç hata yapmıyor. Genoa karşısında, fedakâr ve özverili Ramos'un kendisine alan açan hareketinden yararlanarak Bijlow'u ve çok iyi oynayan Genoa'yı cezalandırdı.
Milan'da Cisse, Shevchenko'yu yakaladı: Tarih yazmaya devam ediyor, oynadığı dakika başına gol sayısında zirvede. Amorim'un sert uyarısı da bunda etkili
Shevchenko'yu yakaladı
Salzburg'a attığı hat-trick ile Milan tarihine adını yazdırmıştı: Cisse, Milan formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan en genç İtalyan oyuncu. Genoa karşısında ligdeki beşinci golünü atan eski Verona oyuncusu, ilk 13 maçında toplam 8 gole ulaşarak Shevechenko'yu yakaladı. Bu dönemde onu yalnızca 10 golle Pierino Prati ve 12 golle Mario Balotelli geride bırakmıştı.
İTALYA'DA İLK
Maç sonrası röportajında kendisine, Milan tarihinin simge isimlerinden Shevechenko ile ortak noktası olan istatistik hatırlatıldığında Cisse ayakları yere basan bir yanıt veriyor: "Yorum yapacak bir şey yok (gülüyor, editörün notu). Teknik direktörün bana verdiği fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Gol atsam da atmasam da önemli olan kazanmak. Gol de gelirse daha da mutlu oluyorum." Bir başka istatistik ise belki daha da ilginç: 2006 doğumlu oyuncunun hem ilk 11'de başladığında hem de sonradan oyuna girdiğinde fark yaratabildiğini ortaya koyuyor. Attığı goller ile sahada kaldığı süre karşılaştırıldığında en iyi ortalamaya sahip isim; her 81 dakikada bir gol atıyor. Daha açık söylemek gerekirse, Lautaro Martinez'den bile daha iyi.
Milli takım ile Amorim arasında
"Çok mutluyum. Kalitemi göstermek ve burada yer alabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." Cisse, Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak Nations League maçları için İtalya Millî Takımı'na çağrılmasını böyle değerlendirdi. Alpha, sezona yaptığı müthiş başlangıçla bu büyük fırsatı hak etti.
Amorim ile ilişkisi de bunda belirleyici oldu. Amorim, onun her geçen gün gelişmesini sağlamak için sertlik ve teşviki bir arada kullandı: Milan-Ferencvaros maçının ardından yaptığı uyarı, hemen beklenen sonucu verdi.
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