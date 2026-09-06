Sonuçta beraberlik en adil sonuç oldu: Juventus, oyunu kuran (%51 topa sahip olma oranı) ancak Vicario'nun kalesine sadece 3 kez şut çekebilen (Juventus'un 14 şutuna karşılık) ve bunların yalnızca birinde isabet bulan Milan'a karşı kaybetmeyi hak etmedi. Allianz Stadium'da sahaya çıkan iki takım da hâlâ eksik, geliştirilmeye açık ve kadro yapısı açısından bazı belirgin sorunlara sahipti. Juventus, Spalletti ile daha uzun süredir çalıştığı için bir adım önde, Amorim ise yolun henüz başında.
Çeviri:
Milan'da Cisse, Saelemaekers ve Loftus-Cheek'ten şimdiden daha iyi: Amorim'in ona ve Pulisic'in dönüşüne ihtiyacı var
Saelemaekers ve Rabiot hayal kırıklığı yarattı
Allegri’ninki gibi daha muhafazakâr bir oyun tarzından, Amorim’inki gibi daha girişken bir yapıya geçmek zaman ve kademeli adımlar gerektirir. İngilizlerin dediği gibi step by step. Milan, Allianz Stadium’da da oyunu oynamaya çalıştı ancak Juventus’un daha yüksek temposunun yanı sıra Nico Gonzalez’in çizgiler arasındaki rahatsız edici çalışmasından etkilendi. Genel değerlendirmede De Winter’ın komple performansı, Gila’nın karizması ve direnci ile formunun zirvesindeki bir Maignan’ın kurtarışları da yer alıyor. Eksik kalan ise son 25 metredeki kaliteydi: Rabiot için bu sadece kötü bir geceydi, asıl büyük soru işaretleri ise Amorim’in on numara rolünde yeniden şekillendirmeye çalıştığı Saelemaekers üzerinde toplanıyor. Amorim’in kafasındaki oyunu geliştirmek için düzenin bu kadar önemli bir bölümünde farklı özelliklere ihtiyaç var.
Cisse ve Pulisic gerekiyor
Onu oynarken görmenin yarattığı heyecan, soyunma odasının lideri olarak Amorim'in çok genç yaşının getirdiği riskleri göz önünde bulundurarak koruması gereken bir duygu. Ancak maçlar geçtikçe inanç artıyor: Cisse hazır, direkt ve etkili bir oyuncu. İlk üç maçında biri diğerinden daha güzel iki gol attı. Eski Catanzarolu oyuncunun Milan dünyasına ve İtalyan futboluna verdiği mesajlar son derece net. İçeri kat eden koşularında ve kaleyi kolayca bulmasında öne çıkan o özellikler, onu Amorim'in 3-4-2-1'inde şimdiden merkezi bir isim haline getiriyor.
Milan'ın Cisse'nin yanında ya da ona alternatif olarak Pulisic'e ihtiyacı var. Geçen sezonun ilk bölümündeki gerçek Pulisic'e. Kaleye atak yapabilen, rakip savunma hattını bozan bir 10 numara eksik. Ayrıca seviye yükseldiğinde, rakiplerin kalitesi de artarken her zaman önem taşıyan golleri atacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Amerikalı oyuncu fiziksel olarak hâlâ geride, ancak bu hafta temposunu artırarak Lazio karşısında ilk 11 için aday olması bekleniyor.
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