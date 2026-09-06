Onu oynarken görmenin yarattığı heyecan, soyunma odasının lideri olarak Amorim'in çok genç yaşının getirdiği riskleri göz önünde bulundurarak koruması gereken bir duygu. Ancak maçlar geçtikçe inanç artıyor: Cisse hazır, direkt ve etkili bir oyuncu. İlk üç maçında biri diğerinden daha güzel iki gol attı. Eski Catanzarolu oyuncunun Milan dünyasına ve İtalyan futboluna verdiği mesajlar son derece net. İçeri kat eden koşularında ve kaleyi kolayca bulmasında öne çıkan o özellikler, onu Amorim'in 3-4-2-1'inde şimdiden merkezi bir isim haline getiriyor.





Milan'ın Cisse'nin yanında ya da ona alternatif olarak Pulisic'e ihtiyacı var. Geçen sezonun ilk bölümündeki gerçek Pulisic'e. Kaleye atak yapabilen, rakip savunma hattını bozan bir 10 numara eksik. Ayrıca seviye yükseldiğinde, rakiplerin kalitesi de artarken her zaman önem taşıyan golleri atacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Amerikalı oyuncu fiziksel olarak hâlâ geride, ancak bu hafta temposunu artırarak Lazio karşısında ilk 11 için aday olması bekleniyor.