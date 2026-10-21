Amorim önümüzdeki saatlerde Chukwueze'nin gireceği görüntüleme tetkiklerini endişeyle bekliyor: Atalanta maçının ardından yaşadığı kalça sorunu Milan cephesinde endişe yaratıyor. Nijeryalı oyuncunun uzun bir iyileşme süreci geçirmesi gerekebilir. Eski Fulham oyuncusunun bir anda sahalardan uzak kalması, geçen yaz da tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getiriyor: Kadroda aynı özelliklere sahip, orta sahanın kanadında oynayabilecek alternatif bir oyuncu yok.
Milan'da Chukwueze'nin uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediliyor: Athekame ocakta dönebilir mi? Bunun için iki faktör gerekli
Athekame sorunları çözerdi
Milan'ın aslında bir sağ kanat oyuncusu vardı ancak futboldaki gelişimi için büyük önem taşıyan bir sezonu ilk 11'de geçirmesini sağlamak amacıyla onu Lyon'a kiralamayı tercih etti. Athekame, Ligue 1'de çıkış yaptı ve ilk 7 maçında 2 gol, 3 asistlik performansıyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı. İsviçreli milli oyuncu, Milan kadrosundaki yapısal sorunun çözümü gibi görünüyor.
İKİ SORUN
Athekame'yi ocak ayı transfer döneminde Milan'a geri getirmek, Fransız kulübünde yalnızca satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak forma giymesine rağmen pek olası görünmüyor. Öncelikle, eski Young Boys oyuncusunun gelişiminde büyük pay sahibi olan ve onu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fonseca'yı ikna etmek gerekiyor. Lyon faktörü de en az bunun kadar önemli: Maddi bir tazminat olmadan Fransız kulübünün sahipleri, Milan'ın sahipleriyle görüşme masasına bile oturmaz.
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