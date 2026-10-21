Athekame'yi ocak ayı transfer döneminde Milan'a geri getirmek, Fransız kulübünde yalnızca satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak forma giymesine rağmen pek olası görünmüyor. Öncelikle, eski Young Boys oyuncusunun gelişiminde büyük pay sahibi olan ve onu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fonseca'yı ikna etmek gerekiyor. Lyon faktörü de en az bunun kadar önemli: Maddi bir tazminat olmadan Fransız kulübünün sahipleri, Milan'ın sahipleriyle görüşme masasına bile oturmaz.