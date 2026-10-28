Rabiot, 2025 yazında Marsilya'dan 10 milyon euronun altında bir bedelle bonservisiyle Milan'a geldi. Fransız oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede yaklaşık 5 milyon euro net sabit maaşın yanı sıra bonuslar da yer alıyor. La Gazzetta dello Sport'a göre sözleşmenin iki sezon uzatılması, ayrıca anlaşmayı bir sezon daha uzatma seçeneği bulunması bekleniyor. Rabiot, Milan'da mutlu ancak kazanmak istiyor. Bu konuda hem Milan yönetiminden hem de göreve geldiğinden beri kendisini projenin merkezine koyan Amorim'den gerekli güvenceleri aldı. Eski PSG ve Marsilya oyuncusunun menajerliğini yapan annesi Veronique ile hâlâ çözüme kavuşturulması gereken bazı konular var, ancak süreç doğru yönde ilerliyor. Maaşının mevcut seviyesine yakın olması bekleniyor.



