Birlikte yola devam. Adrien Rabiot, haziranda sona erecek sözleşmesini yenilemek için Milan'la görüşüyor. Anlaşmaya varılması ihtimali yüksek. Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Christian Pulisic'in temsilcileriyle sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varılmasının ardından geriye yalnızca sözleşmelerin imzalanması kaldı. Gerry Cardinale, Fransız orta saha oyuncusuyla Noel'e kadar anlaşmaya varmak istiyor.
Milan'da Christian Pulisic'in ardından Adrien Rabiot da sözleşmesini uzatıyor: Anlaşmanın detayları
ANLAŞMANIN AYRINTILARI
Rabiot, 2025 yazında Marsilya'dan 10 milyon euronun altında bir bedelle bonservisiyle Milan'a geldi. Fransız oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede yaklaşık 5 milyon euro net sabit maaşın yanı sıra bonuslar da yer alıyor. La Gazzetta dello Sport'a göre sözleşmenin iki sezon uzatılması, ayrıca anlaşmayı bir sezon daha uzatma seçeneği bulunması bekleniyor. Rabiot, Milan'da mutlu ancak kazanmak istiyor. Bu konuda hem Milan yönetiminden hem de göreve geldiğinden beri kendisini projenin merkezine koyan Amorim'den gerekli güvenceleri aldı. Eski PSG ve Marsilya oyuncusunun menajerliğini yapan annesi Veronique ile hâlâ çözüme kavuşturulması gereken bazı konular var, ancak süreç doğru yönde ilerliyor. Maaşının mevcut seviyesine yakın olması bekleniyor.
RAKAMLAR VE LİDERLİK
Baldırındaki sorun nedeniyle şu anda sahalardan uzak olan Rabiot, cumartesi akşamı saat 20.45'te oynanacak Inter derbisinde forma giyebilecek duruma gelmeyi umuyor. Milan da bunu istiyor. Rabiot, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 lig maçında 4 gol ve 3 asist kaydetti. Milan'daki toplam 42 maçında ise 10 gol ve 9 asiste ulaştı. Sahada sergilediği karizma ve liderliğe ek olarak önemli bir katkı da sağlıyor. Amorim'in ondan vazgeçmemesinin, Cardinale'nin de onunla yola devam etmek istemesinin nedeni bu.
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