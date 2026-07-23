Öğleden sonra erken saatlerde Modric, kendisini 2027'ye kadar 3,5 milyon euro karşılığında Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Resmiyete dökülmesinin uzaktan yapılması bekleniyor ancak Amorim ve Cardinale'ın Milano'dan bağlanacağı bir görüntülü görüşme eşliğinde gerçekleşecek: Hırvat efsaneyi Milan'da devam etmeye ikna etmek için çok uğraşan iki isim.