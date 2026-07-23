Modric ve Milan, yola birlikte devam. Hırvat orta saha oyuncusu tüm tereddütlerini geride bıraktı ve futbol sahasında büyü yapmaya devam etme kararı aldı. Mayıs ayındaki o hüzünlü, kötü sona kıyasla farklı bir final yazma arzusu çok ağır bastı; San Siro'da Cagliari'ye karşı alınan yenilgi, takımın ligi ilk dört sırada bitirme şansını ortadan kaldırmış ve bunun sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmişti.
Ac Milan
Çeviri:
Milan’da Cardinale ve Amorim, Modric ile görüşme yaptı: 2027’ye kadar sözleşmeye bugün imza atılacak
Görüntülü görüşmede imza attı
Öğleden sonra erken saatlerde Modric, kendisini 2027'ye kadar 3,5 milyon euro karşılığında Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Resmiyete dökülmesinin uzaktan yapılması bekleniyor ancak Amorim ve Cardinale'ın Milano'dan bağlanacağı bir görüntülü görüşme eşliğinde gerçekleşecek: Hırvat efsaneyi Milan'da devam etmeye ikna etmek için çok uğraşan iki isim.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun