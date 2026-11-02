Bir konuda şüphe yok: Milan, ocak ayında bir savunmacı transfer edecek. Belki de iki. En çok öne çıkan isim, Amorim'in gözdesi olan ve geçen yaz da görüşmelere başlanan Sporting Lizbonlu Inacio. Listede Bayern Münihli Kim de var; son günlerde doğrudan temaslar kuruldu. Gelecek için Borussia Dortmundlu Reggiani ve Manchester Unitedlı Yoro da takip ediliyor. Sağ bek için de olası bir transfere dikkat: izlenen oyuncular arasında Arjantin millî takım oyuncusu Agustin Giay da var. Palmeiraslı 22 yaşındaki oyuncunun bedeli yaklaşık 13 milyon avro.