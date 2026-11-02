Milan, kulübün işleyişine yüzde 100 yoğunlaşan Cardinale'nin kazanan bir takım kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temeller, Gila, Moreira ve Ramos transferleriyle atıldı. Buna, Pavlovic ve Pulisic gibi iki kilit oyuncunun sözleşmelerinin yenilenmesi de eklenmeli. Sezonun bu ilk bölümünde çok büyük etki yaratan oyunculardan ikisi olan Rabiot ve Cisse'nin sözleşmelerinin uzatıldığına ilişkin resmî açıklamaların da önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Milan'da Cardinale, takımın seviyesini yükseltmek için ocak transfer döneminde büyük transferler yapma sözü verdi: Takip edilen tüm isimler
Cardinale'den ocak ayına ilişkin açıklama
Gerry Cardinale, RedBird ve Milan'ın sahibi, La Gazzetta dello Sport'a konuştu: "Kadroyu geliştirmeye devam etmeliyiz çünkü yazın yapmak istediğim her şeyi yapamadım. Her şeyi tamamlamak için muhtemelen iki transfer dönemine daha ihtiyacımız olacak. Yolun henüz dörtte birine geldik ve önceliğimiz, sakatlıklarla başa çıkabilecek bir takım kurmak. Bu yüzden ocak ayında transfer piyasasında agresif olmaya devam edeceğiz. Para savurmayacağım ama bir futbolcuyu transfer etmeyi kafama koyduğumda bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yaparım".
ÖNCELİK SAVUNMADA
Bir konuda şüphe yok: Milan, ocak ayında bir savunmacı transfer edecek. Belki de iki. En çok öne çıkan isim, Amorim'in gözdesi olan ve geçen yaz da görüşmelere başlanan Sporting Lizbonlu Inacio. Listede Bayern Münihli Kim de var; son günlerde doğrudan temaslar kuruldu. Gelecek için Borussia Dortmundlu Reggiani ve Manchester Unitedlı Yoro da takip ediliyor. Sağ bek için de olası bir transfere dikkat: izlenen oyuncular arasında Arjantin millî takım oyuncusu Agustin Giay da var. Palmeiraslı 22 yaşındaki oyuncunun bedeli yaklaşık 13 milyon avro.
ORTA SAHA İÇİN GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Milan, ocak ayı transfer döneminde bir merkez orta saha oyuncusu almaya karar verirse Pierre-Emile Højbjerg, ocak ayı için somut bir seçenek olmaya devam ediyor. Bu durumda Comotto, düzenli olarak forma giymesi için kiralık gönderilecek. Parma, Monza ve Serie B takımlarının yarısı onunla ilgileniyor. Sassuolo'dan Bakola da çok beğeniliyor; gelecek sezon için hayal edilen isim ise Borunemouth'tan Scott. Brighton'dan takip edilen iki oyuncu, İsveçli Ayari ve Paraguaylı Gomez. Cagliari'den Romano da çok beğeniliyor.
Hücum hattına transfer hamlesi
Cardinale'nin aklından çıkmayan fikir, hücum hattına beş yıldızlık bir transfer yapmak. Hedefindeki isim ise Real Madrid'den Endrick. Tresoldi ile karşılıklı bir ilgi var ancak Brugge engeli sürüyor. Gelecek için gözler Cagliari'den Mendy ve Monza'dan Varela'nın üzerinde.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun