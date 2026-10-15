Rabiot, Milan için dört role birden soyunuyor: ön libero, oyun kurucu, on numara ve soyunma odası lideri. Milan'daki tüm süreçlerin artık çok daha fazla içinde. Maç sonu basın toplantılarında ve takıma yapılan konuşmalarda sorumluluk üstlenen ilk isimler arasında. Bu tavrı gözden kaçmadı; yönetim de önemli bir hedef belirledi: eski Marsilya oyuncusunu daha uzun yıllar kulüpte tutmak.
Milan'da Cardinale, Rabiot'nun sözleşmesini uzatmak için süreci hızlandırıyor: Fransız orta saha oyuncusunu takımda tutmaya yönelik görüşmelerin detayları
Anlaşma yakın
Sky'ın aktardığı ve Milan kulübüne yakın kaynakların da editörümüze doğruladığı bilgilere göre Rabiot ile Milan'ın sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Cardinale, son günlerde Rabiot'nun annesi ve menajeri Veronique ile temaslarını artırdı. Görüşmelerde, Fransız futbolcunun mevcut maaşında artış sağlayacak bir anlaşma şekilleniyor.
Transfer görüşmesinin ayrıntıları
Rabiot, 2028'de sona erecek mevcut sözleşmesini, üçüncü yıl için Milan'ın elinde opsiyon bulunacak şekilde iki sezon daha uzatacak. Fransız oyuncunun maaşı 6 milyon avroyu aşacak ve Rabiot, Maignan ile birlikte Milan kadrosunun en çok kazanan oyuncusu olacak. Son ayrıntılar netleştiriliyor; Rabiot yakında Milan ile sözleşmesini yenileyecek.
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