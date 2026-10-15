Rabiot, Milan için dört role birden soyunuyor: ön libero, oyun kurucu, on numara ve soyunma odası lideri. Milan'daki tüm süreçlerin artık çok daha fazla içinde. Maç sonu basın toplantılarında ve takıma yapılan konuşmalarda sorumluluk üstlenen ilk isimler arasında. Bu tavrı gözden kaçmadı; yönetim de önemli bir hedef belirledi: eski Marsilya oyuncusunu daha uzun yıllar kulüpte tutmak.