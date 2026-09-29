Markus Krosche profiline yönelik ilgi, Milan'ın geçen yaz tam anlamıyla bir yönetim devrimi yaşadığı dönemde ortaya çıktı. Bu süreç, eski CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare, teknik direktör Geoffrey Moncada ve teknik adam Massimiliano Allegri'nin ayrılığıyla başladı; ardından teknik direktör Ruben Amorim'in gelişi ve doğrudan Cardinale'ye bağlı, işlevsel ve stratejik yeni bir ekiple tüm yönetim yapılanmasının yeniden düzenlenmesiyle devam etti.

Bu uzun yaz döneminde RedBird'ün patronu, tüm teknik alanı yönetecek ve Milan'ın bugünü ve geleceği için kulüp sahipliğinin vizyonu ile hedeflerini paylaşacak bir spor yapılanması başkanını göreve getirip getirmemeyi değerlendirdi.

Krosche o zamana kadar listede kaldı ve yeniden güçlü şekilde gündeme gelmiş gibi görünüyordu ancak edinilen bilgilere göre işin gerçekleşme ihtimali keskin biçimde düşmüş durumda, sıfıra yakın.