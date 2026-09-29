Milan cephesinde değerlendirme süreci tüm hızıyla sürerken, RedBird'ün sahibi ve kurucusu Gerry Cardinale, kulübün yönetim yapılanmasına dahil edilecek ideal ismin kim olabileceğini hâlâ düşünüyor. Kırmızı-siyahlıların patronunun hedefi, bu arada operasyonları hızlandırarak sportif yapılanma içinde olası referans figürü konusunda karara varmak.
Milan’da Cardinale, mümkün olan en kısa sürede bir Futbol Direktörü ile sözleşme imzalamak istiyor; Krosche’nin adı ise geriliyor
Krosche uzaklaşıyor
Markus Krosche profiline yönelik ilgi, Milan'ın geçen yaz tam anlamıyla bir yönetim devrimi yaşadığı dönemde ortaya çıktı. Bu süreç, eski CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare, teknik direktör Geoffrey Moncada ve teknik adam Massimiliano Allegri'nin ayrılığıyla başladı; ardından teknik direktör Ruben Amorim'in gelişi ve doğrudan Cardinale'ye bağlı, işlevsel ve stratejik yeni bir ekiple tüm yönetim yapılanmasının yeniden düzenlenmesiyle devam etti.
Bu uzun yaz döneminde RedBird'ün patronu, tüm teknik alanı yönetecek ve Milan'ın bugünü ve geleceği için kulüp sahipliğinin vizyonu ile hedeflerini paylaşacak bir spor yapılanması başkanını göreve getirip getirmemeyi değerlendirdi.
Krosche o zamana kadar listede kaldı ve yeniden güçlü şekilde gündeme gelmiş gibi görünüyordu ancak edinilen bilgilere göre işin gerçekleşme ihtimali keskin biçimde düşmüş durumda, sıfıra yakın.
CARDINALE NE ARIYOR
Krosche, Almanya’daki uzun profesyonel kariyeri boyunca hem gelen hem de giden transferlerde her zaman geniş bir hareket özgürlüğünden yararlandı. Milan’da ise bu alanın sınırları daha net olacaktı; çünkü Cardinale, Milan’ının stratejik düzeyde kendi yapısıyla ekip halinde çalışmasını istiyor, ancak önemli bir ayrıntıyla: son söz her zaman kendisine ait. Bunun yanı sıra Cardinale, PSG ile Goncalo Ramos için ve Strasbourg ile Moreira için yürütülen görüşmelerde yaptığı gibi en karmaşık müzakereleri de doğrudan kendisi sürdürmek istiyor (iki oyuncunun da menajeri olan Mendes’in desteğiyle).
Özetle, özellikle giden transferlerde faydalı olacak geniş bir bağlantı ağına sahip, teknik direktörle birlikte ve onun için çalışmayı bilen bir yönetici arıyor. Tüm sportif alanı denetleyecek bir teknik direktör, ancak geçmişte Cardinale dünyanın öbür ucundayken olduğu gibi tam yetkiler olmadan.
Açık ve net bir pozisyon; bu da Krosche’nin ihtiyaçlarına ve çalışma tarzına uymuyor. Son günlerde RedBird patronuna Flamengo genel direktörü Boto’nun adaylığı sunulmuştu, ancak şu an için özel bir heyecan yaratmıyor. Aday listesinin yine de yabancı bir yöneticinin atanmasına götürmesi bekleniyor.
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