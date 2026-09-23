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Milan'da Cardinale dünya seviyesinde bir yönetim yapılanması istiyor: İşte Head Football rolü için pole pozisyonundaki isim Krosche kimdir?

Transfers
AC Milan

Markus Krosche kimdir ve neden bu kadar çok isteniyor: Milan onu bekliyor, Eintracht Frankfurt ise onu elinde tutmayı denemek istiyor

Markus Krosche, Ralf Rangnick ile yürütülen görüşmelerdeki geri adımdan birkaç gün sonra Milan'ın Head of Football pozisyonu için bir numaralı hedefi haline gelmişti. Eintracht Frankfurt'un güçlü direnci, altı çizilmesi gereken bir nokta olarak, aslında o kadar da ileri bir aşamada olmayan görüşmeleri yavaşlatmıştı. Şimdi ise zamanlar daha olgun görünüyordu: Gerry Cardinale, yeni bir Head of Football görevlendirmesi için adım atmaya karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı en somut seçenek gibi görünüyor.



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  • Eintracht Frankfurt ne diyordu

    Geçen yaz BILD'e konuşan Eintracht'ın ve kulübün denetim kurulu başkanı Mathias Beck, Alman yönetici için Milan'dan kendilerine herhangi bir temas olmadığını söylemişti. Ayrıca yöneticinin, sözleşmesinin biteceği yıl olan en az 2028'e kadar Frankfurt'ta kalacağını da eklemişti.


    "Milan tarafından Markus Krosche için bizimle iletişime geçen hiç kimse olmadı - diye açıkladı Beck - Biz de Eintracht Frankfurt'un ana komitesi olarak, Krosche ile görüştükten sonra, onun 2028'de sona erecek sözleşmesinden önce Eintracht'tan ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret almadık".


    Taraftarla ilişkilerinin artık eskisi kadar sağlam olmamasının da etkisiyle bugün Krosche'nin Eintracht Frankfurt'ta kalması daha az kesin ve yeni bir profesyonel maceraya atılmak için bastırabilir.

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  • MARKUS KROSCHE KİMDİR

    Krosche, yönetici olmadan önce bir orta saha oyuncusuydu; altyapı kariyerine Werder Bremen'de başladı, ardından Paderborn'un simge isimlerinden biri haline geldi.

    Futbolculuktan teknik adamlığa geçti; emekli olduğu yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçti, ardından eski takım arkadaşı ve hocası Roger Schmidt'i Bayer Leverkusen'e kadar takip ederek yeni bir maceraya atıldı.

    Burada iki yıldan az kaldı ve Mart 2017'de Leverkusen'deki görevine son verildi. Paderborn'a sportif direktör olarak döndü ve burada futboldaki üçüncü hayatı başladı. Paderborn'u üçüncü ligden yeniden Bundesliga'ya taşıdı ve 2019'da Rangnick'in yerine geçmesi için RB Leipzig'den teklif aldı. Onunla birlikte 2021'de Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükseldi; sözleşmesinin bitimine bir yıl kala da görevinden ayrıldı.

    Eintracht Frankfurt'a geldi ve burada dört yılda 2022'de Avrupa Ligi zaferine, 2025'te ise üçüncülüğe uzanan bir yapı kurdu. Frankfurt'ta ayrıca yetenek keşfetme ve onları yüksek bedellerle satma konusunda da ne kadar becerikli olduğunu gösterdi.

  • Çıkış transfer piyasası açısından da önemli

    Krosche, Bundesliga'da neredeyse bonservis kârının kralı haline geldi. Kolo Muani ve Marmoush'un satışlarını düşünmek bile yeterli; ikisi de bedelsiz alındı ve sırasıyla 95 ve 75 milyon karşılığında PSG ile Manchester City'ye satıldı. Ekitike'yi de unutmamak gerek; PSG'den 30 milyonun üzerinde bir bedelle alınmış olsa da Liverpool'a 95 milyona satıldı. Bir de Pacho var; Antwerp'te keşfedilip 13 milyon karşılığında Almanya'ya getirildi, ardından PSG'ye 40 milyon karşılığında satıldı. Milan'ın geçen yaz eksikliğini hissettiği özellik de buydu.

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