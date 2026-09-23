Markus Krosche, Ralf Rangnick ile yürütülen görüşmelerdeki geri adımdan birkaç gün sonra Milan'ın Head of Football pozisyonu için bir numaralı hedefi haline gelmişti. Eintracht Frankfurt'un güçlü direnci, altı çizilmesi gereken bir nokta olarak, aslında o kadar da ileri bir aşamada olmayan görüşmeleri yavaşlatmıştı. Şimdi ise zamanlar daha olgun görünüyordu: Gerry Cardinale, yeni bir Head of Football görevlendirmesi için adım atmaya karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı en somut seçenek gibi görünüyor.









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