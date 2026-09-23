Markus Krosche, Milan'ın Ralf Rangnick ile yürütülen görüşmelerde geri adım atılmasından birkaç gün sonra Head of Football rolü için bir numaralı hedefi hâline gelmişti. Eintracht Frankfurt'un güçlü direnci, altı çizilmesi gereken bir nokta olarak, aslında o kadar da ileri bir aşamada olmayan görüşmeleri yavaşlatmıştı. Şimdi ise şartlar daha olgun görünmeye başladı: Gerry Cardinale, yeni bir Head of Football hamlesini hızlandırmaya karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı en somut seçenek gibi görünüyor.
Milan'da Cardinale dünya çapında bir yönetim yapılanması istiyor: İşte Head Football rolü için öne çıkan isim Krosche kimdir
Eintracht Frankfurt ne diyordu
Geçen yaz BILD'e konuşan Eintracht ve kulübün denetim kurulu başkanı Mathias Beck, Alman yönetici için Milan'ın kendileriyle temasa geçtiğini reddetmişti. Ayrıca yöneticinin, sözleşmesinin sona ereceği yıl olan en az 2028'e kadar Frankfurt'ta kalacağını da eklemişti.
"Milan tarafından Markus Krosche için bizimle temasa geçen hiç kimse olmadı - diye açıkladı Beck - Biz de Eintracht Frankfurt'un ana komitesi olarak, Krosche ile görüştükten sonra, onun 2028'de bitecek sözleşmesinin süresinden önce Eintracht'tan ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret almadık".
Taraftarla artık eskisi kadar sağlam olmayan ilişkisi nedeniyle bugün Krosche için Eintracht Frankfurt'ta kalmak daha az kesin ve yeni bir profesyonel maceraya atılmak için bastırabilir.
MARKUS KROSCHE KİMDİR
Yönetici olmadan önce Krosche bir orta saha oyuncusuydu; Werder Bremen altyapısından yetişti ve ardından Paderborn'un simge isimlerinden biri oldu.
Futbolculuktan teknik adamlığa geçti, çünkü emekli olduğu yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçti ve ardından eski takım arkadaşı ve hocası Roger Schmidt'i Bayer Leverkusen'e takip ederek yeni bir maceraya atıldı.
Burada iki yıldan az kaldı; Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevden alındı. Paderborn'a sportif direktör olarak döndü ve futbol kariyerindeki üçüncü dönemi burada başladı. Paderborn'u 3. Lig'den yeniden Bundesliga'ya taşıdı ve 2019'da Rangnick'in yerine geçmesi için RB Leipzig tarafından göreve getirildi. Burada 2021'de Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükseldi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.
Eintracht Frankfurt'a geldi; burada dört yılda 2022'de Avrupa Ligi zaferiyle ve 2025'te üçüncülükle sonuçlanan bir yapı kurdu. Frankfurt'ta ayrıca yetenek keşfetme ve onları yüksek bedellerle satma konusunda da ne kadar becerikli olduğunu gösterdi.
Ayrıca çıkış transferleri açısından da önemli.
Krosche, Bundesliga'da neredeyse bonservis kârının kralı haline geldi. Bunun için Kolo Muani ile Marmoush'un satışlarını düşünmek yeterli: ikisi de bedelsiz alındı ve sırasıyla 95 ve 75 milyon euroya PSG ile Manchester City'ye satıldı. Ekitike'yi de unutmamak gerek; PSG'den 30 milyon euronun üzerinde bir bedelle alınmış olsa da Liverpool'a 95 milyon euroya satıldı. Bir de Pacho var; Antwerp'ten keşfedilip 13 milyon euroya Almanya'ya getirildi, ardından 40 milyon euro karşılığında PSG'ye satıldı. Milan'da geçen yaz eksik olan özellik de buydu.
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