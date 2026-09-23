Geçen yaz BILD'e konuşan Eintracht ve kulübün denetim kurulu başkanı Mathias Beck, Alman yönetici için Milan'ın kendileriyle temasa geçtiğini reddetmişti. Ayrıca yöneticinin, sözleşmesinin sona ereceği yıl olan en az 2028'e kadar Frankfurt'ta kalacağını da eklemişti.





"Milan tarafından Markus Krosche için bizimle temasa geçen hiç kimse olmadı - diye açıkladı Beck - Biz de Eintracht Frankfurt'un ana komitesi olarak, Krosche ile görüştükten sonra, onun 2028'de bitecek sözleşmesinin süresinden önce Eintracht'tan ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret almadık".





Taraftarla artık eskisi kadar sağlam olmayan ilişkisi nedeniyle bugün Krosche için Eintracht Frankfurt'ta kalmak daha az kesin ve yeni bir profesyonel maceraya atılmak için bastırabilir.