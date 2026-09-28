Kırmızı-siyahlı kulübün resmi açıklaması şöyle:





"AC MILAN, BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAK İÇİN SAĞLAMLIK VE YATIRIMLAR





Kulüp, 2025/26 mali yılını 464,6 milyon euro gelirle kapattı: Avrupa kupalarında yer almamasına rağmen bu rakam, son iki rekor sezonun seviyelerine yakın kaldı. Son yıllarda oluşturulan sağlam yapı, uzun vadeli yatırımlarda yeni bir dönemin kapısını açıyor

AC Milan Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2026'da sona eren mali yıla ilişkin bilanço taslağını onayladı. Söz konusu bilanço, Hissedarlar Genel Kurulu'na sunulacak.





Kulüp, 2025/26 sezonunu 464,6 milyon euro gelirle tamamladı ve son iki rekor sezonun seviyelerine yakın kalmayı başardı: 2023/24'e göre +%1,7, 2024/25'e göre ise -%6. Son yıllarda oluşturulan sağlam yapı, kulübün Avrupa kupalarında yer almamasının etkisinin önemli bir kısmını absorbe etmesine olanak sağladı ve üst üste üç kârlı sezonun ardından mali yıl yaklaşık 24 milyon euro net zararla kapandı.





Başlıca gelir kaynakları, özellikle de Avrupa kupalarına katılımla daha az bağlantılı olanlar, sağlamlığını ve büyümesini sürdürdü. Ticari gelirler pozitif seyrini korurken, sponsorluk gelirleri kulüp tarihinde ilk kez 100 milyon euro barajını aştı. Serie A bilet gelirlerinde de artış yaşandı: AC Milan, üst üste ikinci yıl ligde maç başına 72 bini aşkın seyirci ortalamasıyla en yüksek taraftar ortalamasına sahip kulüp oldu. Mali disiplin ve operasyonel verimlilik de maliyetlerin kontrol altında tutulmasına katkı sağlamayı sürdürdü.





Marka değeri de büyümeye devam ediyor: Brand Finance verilerine göre AC Milan, 2026'da 514 milyon euro ile tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu, son bir yılda %28'lik artış anlamına gelirken kulüp, 2021'den bu yana dünya çapında en fazla büyüme kaydeden futbol kulübü oldu.





Net Finansal Pozisyon, önceki mali yıldaki yaklaşık 92 milyon euroya kıyasla 145,3 milyon euro seviyesinde gerçekleşti; öz kaynaklar ise 176,4 milyon euro oldu. Bu artış, esas olarak kulübün yatırımlarını, büyümesini ve stratejik projelerini desteklemek amacıyla kredi hatlarının daha fazla kullanılmasını yansıtıyor.





Son yıllarda oluşturulan sağlam yapı, RedBird'ün uzun vadeli yatırımları ve operasyonel uzmanlığı bir araya getiren owner-operator modeli sayesinde kulübün büyüme stratejisini hızlandırmasına olanak tanıyor. Bu doğrultuda, mali yıl içinde Massimo Calvelli'nin AC Milan CEO'su olarak atanması da bu sürecin bir parçası oldu; Calvelli, RedBird'deki Operating Partner görevini de sürdürüyor.





Merkezde ise son yıllardaki önemli yatırımlarla desteklenen sportif proje yer almayı sürdürüyor. Buna, kulübün uzun vadeli en önemli dönüştürücü projesi olan Milano'nun yeni stadı da eşlik ediyor. Mali yıl içinde proje, 5 Kasım 2025'te Meazza Stadı'nı ve çevresindeki alanları kapsayan Grande Funzione Urbana San Siro'nun satın alınmasıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Yeni stat, kulübün ekonomik profilini ve büyüme ile sportif rekabet gücüne yatırım yapma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor".