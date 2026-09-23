Milan'ın Benfica karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Lecce maçında gösterdiği anlık reaksiyonun sırları arasında, Ruben Amorim'in menajerlik çalışması da var; deneyimli soyunma odası isimlerinden Pulisic, Saelemaekers ve Modric ile görüşmelere zaman ayırdı. Bunlar sahadaki en iyi isimler arasında yer aldı ve bunu sadece tesadüfle açıklayamayız. Portekizli teknik adamın son bir haftada çözdüğü çok sayıdaki problem, Milanello'daki günlük yaşamda tecrübelerini ve bilgilerini takımın hizmetine sunabilecek saha içinden figürlerle kulübün yapılandırılması gerekliliğini açıkça ortaya koydu.
Milan'da Cardinale daha güçlü bir yönetim yapısı kurmak istiyor: bir Head of Football gelecek, Krosche ise hâlâ adaylar arasında yer alıyor
Cardinale, dünya çapında bir yapı hedefliyor
Yaz boyunca planlar tam da düşündüğü gibi gitmedi: önce Rangnick, ardından da Krosche olmadı. Futbolun başına bir isim, yani patron Cardinale'nin nihai değerlendirmesine çıkan bir yapıda en üst düzey bir figür yerleştirme fikri, Giorgio Furlani'nin tam yetkili konumuna son veren ve bizim futbolumuzda anlaşıldığı şekliyle sportif direktör figürünü ortadan kaldıran bir devrimde RedBird'ün gündeminde her zaman yer aldı.
Cardinale, bir devrim, İtalyan modeline kıyasla kalıpları kıran bir hamle olarak gördüğü bu yolda ilerlemek istiyor ve yeni Head of Football için süreci hızlandırmayı planlıyor; yani en kritik anlarda Ruben Amorim'e destek olarak onunla birlikte çalışacak bir yönetici.
Krosche hâlâ yarışta ama tek aday o değil
RedBird fonuna yakın çevrelerden sızan bilgilere göre, yeni Futbol Direktörü'nün belirleneceği 2-3 kişilik bir aday listesi bulunuyor. Bu isimler arasında, geçtiğimiz aylarda yaşanan anlaşmazlıklara rağmen hâlâ Eintracht Frankfurt'taki görevini sürdüren Markus Krosche'nin adaylığı da gündemdeki yerini koruyor. Muhtemelen deneyimli Alman yöneticinin adaylığı en güçlü seçenek ve bu konuda kısa süre içinde yeni gelişmeler yaşanacak.
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