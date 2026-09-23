Yaz boyunca planlar tam da düşündüğü gibi gitmedi: önce Rangnick, ardından da Krosche olmadı. Futbolun başına bir isim, yani patron Cardinale'nin nihai değerlendirmesine çıkan bir yapıda en üst düzey bir figür yerleştirme fikri, Giorgio Furlani'nin tam yetkili konumuna son veren ve bizim futbolumuzda anlaşıldığı şekliyle sportif direktör figürünü ortadan kaldıran bir devrimde RedBird'ün gündeminde her zaman yer aldı.

Cardinale, bir devrim, İtalyan modeline kıyasla kalıpları kıran bir hamle olarak gördüğü bu yolda ilerlemek istiyor ve yeni Head of Football için süreci hızlandırmayı planlıyor; yani en kritik anlarda Ruben Amorim'e destek olarak onunla birlikte çalışacak bir yönetici.