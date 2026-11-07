Milan'da Cardinale büyük düşünüyor: Ocak ayında Tresoldi için çılgın fikir, zor ama imkânsız olmayan hedef için Club Brugge ile plan

Koyu bir Milan taraftarı olan Tresoldi, çocukluğundan beri hayalini kurduğu kulübe yarım saniyede evet der. En büyük engelin adı Club Brugge ve Milan bunu iyi biliyor: Önce De Ketelaere, ardından Jashari için bu kulüple uzun süre görüşmeler yürüttü. Böylesine karmaşık bir transferin ocak ayı gibi kendine özgü bir transfer döneminde gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor ama Cardinale bunun imkânsız bir transfer olmadığını biliyor: Club Brugge, tüm değerli oyuncularına bir fiyat biçiyor; hiçbiri gerçekten satılamaz değil. Milan'ın sahibi de Gazzetta dello Sport'a transfer piyasasında atağa geçme sözü verdi...