Derbi etkisi çoktan kayboldu ve soru işaretleriyle dolu bir ara geçirme ihtimali, yarın Marassi'de De Rossi'nin mücadeleci Genoa'sına karşı oynanacak deplasman maçına bağlı: Acilen bir reaksiyon gerekiyor. Perşembe günü Ferencvaros karşısında evde alınan yenilgi, yedeklerin yaşadığı zorlukları ve kadronun genel kalitesinin pek de yüksek olmadığını ortaya koydu. Bu kalite, as oyuncularınkine kıyasla çok düşük. Ocak ayı transfer dönemi, seviyeyi yükseltmek için bir fırsat. Krosche'yi, futbolun başındaki yeni isim olarak zorlu bir görev bekliyor. Cardinale'nin fikri net; ocak ayında tüm camiayı heyecanlandıracak büyük bir transfer, ses getirecek bir isim istiyor.
Milan'da Cardinale büyük düşünüyor: Ocak ayında Tresoldi için çılgın fikir, zor ama imkânsız olmayan hedef için Club Brugge ile plan
Cardinale, ocak ayında Tresoldi'yi tercih ediyor
Eindhoven'da PSV karşısında yine gol atan Tresoldi, başrol oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 5 gole ulaştı. Buna Jupiler League'de 10 maçta attığı 8 gol de eklenebilir. Bu durdurulamaz golcü, Club Brugge'e hayal kurduruyor. Nicolò gol atıyor, Milan not alıyor. Ancak Cardinale bir sonraki adıma geçip somut bir girişimde bulunmak istiyor. En önemli gelişme, Red Bird'ün başındaki ismin Tresoldi'yi daha ocak ayında Milan'a getirmek için girişimde bulunmaya giderek daha kararlı olması.
Zor ama imkânsız değil
Koyu bir Milan taraftarı olan Tresoldi, çocukluğundan beri hayalini kurduğu kulübe yarım saniyede evet der. En büyük engelin adı Club Brugge ve Milan bunu iyi biliyor: Önce De Ketelaere, ardından Jashari için bu kulüple uzun süre görüşmeler yürüttü. Böylesine karmaşık bir transferin ocak ayı gibi kendine özgü bir transfer döneminde gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor ama Cardinale bunun imkânsız bir transfer olmadığını biliyor: Club Brugge, tüm değerli oyuncularına bir fiyat biçiyor; hiçbiri gerçekten satılamaz değil. Milan'ın sahibi de Gazzetta dello Sport'a transfer piyasasında atağa geçme sözü verdi...
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