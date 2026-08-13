Gerry Cardinale, Milan’ın kaderini belirlemek için helikopterle Milanello’da. RedBird’ün bir numaralı ismi, son günlerde öngörüldüğü gibi, takım ve teknik direktörle görüşmek üzere Carnago’daki spor merkezine geldi.
Çeviri:
Milan'da Cardinale-Amorim görüşmesi: gözden çıkarılanların listesi belli oldu, sürpriz şekilde Nkunku da var
Seçim zamanı
Bugün, Amorim'in de açıkladığı gibi, karar günüydü: Milan'da kimin kalabileceği ve kimin ise ayrılmak zorunda kalacağı konusunda kesin bir karar alındı; ayrıca, Ramos ve Gila'nın gelişlerinin ardından uzun bir duraklama dönemi yaşayan ve şimdi ağustosun son iki haftasında Milan'a son şeklini vermek için yeniden hareketlenmesi gereken transfer dönemiyle ilgili de bir değerlendirme yapıldı.
Gidenler ve gelenler
Portekizli teknik adam, tanıtım basın toplantısında bunu söylemişti: Herhangi bir karar almadan önce önce elindeki oyuncuları bizzat değerlendirmesi gerekiyordu. Amorim, bu nedenle fikirlerini ve kararlarını yönetim ekibine anlattı, son söz ise her zaman Gerry Cardinale’a ait.
Gözden çıkarılanlar listesi
Portekizli teknik adam, futbolcuların büyük bölümüyle yakın temas halinde çalışmak için bir ay geçirdi; bu süreçte hem Milanello’da hem de turnede yer aldı. Bu nedenle de son kararlarına vardı ve Milan’ın sahibine ve yöneticilere, başta Almstadt olmak üzere, ona göre futbol anlayışı açısından faydalı olmayan oyuncuların kimler olduğunu açıkça bildirdi.
Bilinen isimler Odogu, Tomori ve Fofana; bu oyuncular projenin dışında kaldı ve kendilerine başka bir çözüm bulmakta serbest. Biraz sürpriz şekilde Christopher Nkunku’nun adı da gündeme geldi; yalnızca bir yıl önce 37 milyon euroya Milan’a gelmesine rağmen artık transfer listesinde. Şimdi ayrılması muhtemel isimlerin kısa listesinde yer alıyor: bu oyuncular takımdan ayrılmaya yakın ve satışları için en iyi çözümü bulma çalışmaları şimdiden başladı. Potansiyel olarak ayrılabilecek diğer oyuncular arasında Filippo Terracciano, Estupinan ve Santi Gimenez de bulunuyor.
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