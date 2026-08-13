Portekizli teknik adam, futbolcuların büyük bölümüyle yakın temas halinde çalışmak için bir ay geçirdi; bu süreçte hem Milanello’da hem de turnede yer aldı. Bu nedenle de son kararlarına vardı ve Milan’ın sahibine ve yöneticilere, başta Almstadt olmak üzere, ona göre futbol anlayışı açısından faydalı olmayan oyuncuların kimler olduğunu açıkça bildirdi.





Bilinen isimler Odogu, Tomori ve Fofana; bu oyuncular projenin dışında kaldı ve kendilerine başka bir çözüm bulmakta serbest. Biraz sürpriz şekilde Christopher Nkunku’nun adı da gündeme geldi; yalnızca bir yıl önce 37 milyon euroya Milan’a gelmesine rağmen artık transfer listesinde. Şimdi ayrılması muhtemel isimlerin kısa listesinde yer alıyor: bu oyuncular takımdan ayrılmaya yakın ve satışları için en iyi çözümü bulma çalışmaları şimdiden başladı. Potansiyel olarak ayrılabilecek diğer oyuncular arasında Filippo Terracciano, Estupinan ve Santi Gimenez de bulunuyor.