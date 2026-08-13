Milan'ın kaderini belirlemek için helikopterle Milanello'ya gelen Gerry Cardinale. RedBird'ün bir numaralı ismi, son günlerde de öne sürüldüğü gibi, takım ve teknik direktörle görüşmek üzere Carnago'daki idman tesisine geldi.
Çeviri:
Milan'da Cardinale-Amorim görüşmesi: Fofana, Tomori ve Nkunku gidiyor. Loftus-Cheek ve Musah kalıyor, Cardinale'nin güvencesiyle
Karar zamanı
Amorim'in de duyurduğu gibi bugün karar günüydü: Milan'da kimin kalabileceği ve kimin ayrılmak zorunda kalacağına dair kesin bir kararın yanı sıra, Ramos ve Gila'nın gelişlerinin ardından uzun bir duraklama dönemine giren ve şimdi ağustosun son iki haftasında yeniden hareketlenerek Milan'a nihai şeklini vermesi gereken transfer çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme de geldi.
Gidenler ve gelenler
Portekizli teknik adam, tanıtım basın toplantısında bunu söylemişti: Herhangi bir karar almadan önce önce elindeki oyuncuları bizzat değerlendirmesi gerekiyordu. Amorim, bu nedenle fikirlerini ve kararlarını yönetim ekibine anlattı, son söz ise her zaman Gerry Cardinale'e ait.
Gönderilecekler listesi
Portekizli teknik adam, Milanello ile turne arasında geçen süreçte oyuncuların büyük bölümüyle yakın temas halinde çalışmak için bir ay geçirdi ve bu nedenle sonuçlarına vardı; Milan sahibiyle ve başta Almstadt olmak üzere yöneticilerle, ona göre futbol anlayışına faydalı olmayan oyuncuların kimler olduğunu açıkça paylaştı.
Bilinen isimler Odogu, Tomori ve Fofana; bu oyuncular proje dışında kaldı ve kendilerine başka bir çözüm bulmakta serbestler. Biraz sürpriz şekilde Christopher Nkunku'nun adı da gündeme geldi; Milan'a yalnızca bir yıl önce tam 37 milyon euroya gelmesinin ardından o da piyasada. Şimdi ayrılacaklar kısa listesinde: bu oyuncular gönderilecek isimler arasında yer alıyor ve transferleri için en iyi çözümü bulmak adına şimdiden çalışmalara başlanmış durumda; öyle ki takımla birlikte antrenman yapmıyorlar ve yapmayacaklar, ayrıca Ferragosto'daki Manchester United hazırlık maçının kadrosuna da alınmayacaklar. Ayrılığı ihtimal dahilinde olan başka oyuncular da var; bunlar Filippo Terracciano, Estupinan ve Santi Gimenez.
Buna karşılık son haftalarda Portekizli teknik adamı ikna eden ve bu nedenle takımda kalacak isimler ise Loftus-Cheek ve Musah.
Gelenler
Transferler konusunda Amorim, Cardinale'ın teknik direktörün istediği oyuncuları, proje dışında kalanların nasıl ve ne zaman satılacağından bağımsız olarak alacağına dair güvence aldı. Milan'ın transfer ekibi hem gelişler hem de ayrılıklar üzerinde çalışıyor.
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