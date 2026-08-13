Portekizli teknik adam, Milanello ile turne arasında geçen süreçte oyuncuların büyük bölümüyle yakın temas halinde çalışmak için bir ay geçirdi ve bu nedenle sonuçlarına vardı; Milan sahibiyle ve başta Almstadt olmak üzere yöneticilerle, ona göre futbol anlayışına faydalı olmayan oyuncuların kimler olduğunu açıkça paylaştı.





Bilinen isimler Odogu, Tomori ve Fofana; bu oyuncular proje dışında kaldı ve kendilerine başka bir çözüm bulmakta serbestler. Biraz sürpriz şekilde Christopher Nkunku'nun adı da gündeme geldi; Milan'a yalnızca bir yıl önce tam 37 milyon euroya gelmesinin ardından o da piyasada. Şimdi ayrılacaklar kısa listesinde: bu oyuncular gönderilecek isimler arasında yer alıyor ve transferleri için en iyi çözümü bulmak adına şimdiden çalışmalara başlanmış durumda; öyle ki takımla birlikte antrenman yapmıyorlar ve yapmayacaklar, ayrıca Ferragosto'daki Manchester United hazırlık maçının kadrosuna da alınmayacaklar. Ayrılığı ihtimal dahilinde olan başka oyuncular da var; bunlar Filippo Terracciano, Estupinan ve Santi Gimenez.





Buna karşılık son haftalarda Portekizli teknik adamı ikna eden ve bu nedenle takımda kalacak isimler ise Loftus-Cheek ve Musah.