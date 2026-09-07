Milan, sık sık vurgulandığı gibi, sürekli değişim içinde olan ve çalışmaları süren bir yapı olmaya devam ediyor. Amorim maç yönetimi ve oyuncu değişikliklerini okuma konusunda kesinlikle başarılı oldu. Kadro yönetimi ise farklı bir mesele; çünkü birçok oyuncu ligde hâlâ sıfır dakika oynamış durumda.
Çeviri:
Milan'da Camarda ve Comotto için hâlâ sıfır dakika: gençlere yönelme çizgisi, puan alma zorunluluğuyla çarpışıyor
Camarda ve Comotto’ya sıfır dakika
Pulisic kesinlikle en çarpıcı vaka: Kaptan Amerika, Torino, Venezia ve Juventus maçlarında hiç sahaya çıkmadı. Allianz Stadium’daki maçın ardından Amorim’in yaptığı açıklamalara göre eski Chelsea oyuncusuyla ilgili değerlendirme yalnızca fiziksel durumuna dair; kondisyonu düzeldikçe Lazio karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Diğer iki net durum ise Comotto ve Camarda’nınki: ilki Serie A’da henüz forma giymedi, ikincisi ise bir şans bekliyor.
Onların fırsatı ne zaman gelebilir
Takvime bakıldığında, Milan’ın iki genç yeteneğini sahaya sürmek için en doğru maç, 20 Eylül Pazar günü San Siro’da teknik direktör Di Francesco’nun Lecce’sine karşı oynanacak karşılaşma gibi görünüyor. Comotto için, hiyerarşide önünde hem Modric hem de Jashari’nin bulunduğunu hesaba katmak gerekiyor; Camarda’nın önünde ise yalnızca Goncalo Ramos var.
Amorim ile Cardinale’nin açıklamalarına bakılırsa Milan, geçici transfer için gelen çok sayıdaki talebe rağmen altyapının bu iki mücevherini kadroda tutmayı seçti; çünkü onlara parlayacak alanın verileceğine inanılıyor. Şimdi ise sıra Milan’da: bunun nasıl ve ne zaman olacağını bulmak zorunda.
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