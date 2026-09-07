Milan'da Camarda ve Comotto için hâlâ sıfır dakika: gençlere yönelme çizgisi, puan alma zorunluluğuyla çarpışıyor

Takvime bakıldığında, Milan’ın iki genç yeteneğini sahaya sürmek için en doğru maç, 20 Eylül Pazar günü San Siro’da teknik direktör Di Francesco’nun Lecce’sine karşı oynanacak karşılaşma gibi görünüyor. Comotto için, hiyerarşide önünde hem Modric hem de Jashari’nin bulunduğunu hesaba katmak gerekiyor; Camarda’nın önünde ise yalnızca Goncalo Ramos var.





Amorim ile Cardinale’nin açıklamalarına bakılırsa Milan, geçici transfer için gelen çok sayıdaki talebe rağmen altyapının bu iki mücevherini kadroda tutmayı seçti; çünkü onlara parlayacak alanın verileceğine inanılıyor. Şimdi ise sıra Milan’da: bunun nasıl ve ne zaman olacağını bulmak zorunda.