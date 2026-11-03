Cardinale ve Amorim'in Camarda'ya duyduğu güven değişmedi: Milan'ın sahibi Cardinale, geçen yaz oyuncunun sözleşmesinin bir sezon daha uzatma opsiyonuyla 2031'e kadar yenilenmesinde başrol oynayan isimlerden biriydi. 2008 doğumlu oyuncunun önümüzdeki yıllarda kulüp için giderek daha önemli hâle gelebileceğine dair inanç güçlü. Ancak bugün tablo farklı ve daha karmaşık: Milan'ın genç yeteneği geçen sezonun ikinci yarısını kaçırmasına neden olan bir omuz ameliyatı geçirdi ve oyun pratiğine ihtiyacı var.
Milan'da Camarda ocak ayında kiralık olarak gönderilmeye yakın: Genç yetenekle ilgili soru işaretleri ve olası adresi
Kiralık olarak gönderilme yolunda
Amorim, Camarda'ya inanıyor ancak onu ligde toplam 36 dakika süre aldığı yalnızca dört maçta oynattı. Avrupa Ligi'nde ise Salzburg karşısında ilk 11'de başlattığı Camarda'yı 60. dakikada oyundan aldı. Camarda'nın oynamaya ihtiyacı var ancak mevcut fiziksel durum ve Ramos'un varlığı göz önüne alındığında Milan'da bunu başarması neredeyse imkânsız. Bu nedenle, son saatlerde kış transfer döneminde kiralanması ihtimali ciddi biçimde güç kazandı. Amorim de bir adım geri atıyor ve Milan'ın oyuncunun bonservis haklarını elinde tutması şartıyla transfere onay verebilir.
Nereye gidebilir?
Asıl mesele, Camarda'nın geleceğinin yalnızca transfer piyasasının sunduğu fırsatlarla belirlenmesini önlemek olacak. Elbette oynama süresi, istikrar, sorumluluk ve hata yapma şansı gerekiyor. Böylesine genç bir forvet için bu unsurlar, aşamalı olarak gelişeceği bir süreç ile ara sıra gelecek fırsatları bekleyerek geçireceği bir sezon arasındaki farkı yaratabilir.
Milan, genç oyuncuya ayrılan süre sınırlı kalırsa onu yeniden geçici olarak başka bir takıma gönderme ihtimalini değerlendiriyor. Seçenekler arasında Serie B en somut olanı gibi görünüyor; bu lig, Camarda'ya düzenli oynama konusunda daha fazla fırsat sunabilir. Francesco geçen yaz Samdporia'ya gitmeye yakındı ve kulübün ilgisi hâlâ ciddi düzeyde. Pisa, Benevento ve Empoli de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında. Serie A'yı göz önünde bulundurarak hem kulübün hem de çevresinin değerlendireceği bu konuda genç oyuncunun nasıl bir tercih yapacağı ise henüz belli değil.
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