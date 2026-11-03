Asıl mesele, Camarda'nın geleceğinin yalnızca transfer piyasasının sunduğu fırsatlarla belirlenmesini önlemek olacak. Elbette oynama süresi, istikrar, sorumluluk ve hata yapma şansı gerekiyor. Böylesine genç bir forvet için bu unsurlar, aşamalı olarak gelişeceği bir süreç ile ara sıra gelecek fırsatları bekleyerek geçireceği bir sezon arasındaki farkı yaratabilir.

Milan, genç oyuncuya ayrılan süre sınırlı kalırsa onu yeniden geçici olarak başka bir takıma gönderme ihtimalini değerlendiriyor. Seçenekler arasında Serie B en somut olanı gibi görünüyor; bu lig, Camarda'ya düzenli oynama konusunda daha fazla fırsat sunabilir. Francesco geçen yaz Samdporia'ya gitmeye yakındı ve kulübün ilgisi hâlâ ciddi düzeyde. Pisa, Benevento ve Empoli de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında. Serie A'yı göz önünde bulundurarak hem kulübün hem de çevresinin değerlendireceği bu konuda genç oyuncunun nasıl bir tercih yapacağı ise henüz belli değil.