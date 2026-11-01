Milan'da Camarda ocak ayında kiralık gönderilmeye yakın: Cardinale, Endrick'i Real Madrid'den Milan'a getirmekte ısrarcı

En çok Cardinale'nin hayallerini süsleyen isim, Brezilyalı Endrick. Geçen yaz Mourinho'nun Real Madrid ile yürütülen görüşmeleri engellemesinden bu yana Endrick, Cardinale'nin aklından çıkmıyor. Special One lakaplı teknik adamın tavrı aylar geçtikçe daha da katılaştı ancak Milan umudunu yitirmedi ve bir kapı aralamak için ısrarını sürdürecek. Palmeiras'ın eski oyuncusunun menajerlik şirketi Roc Nation ile iyi ilişkiler, Real Madrid cephesinden gelen bu tavrı yumuşatmanın anahtarı olabilir. Endrick'i takip eden birçok kulüp var: Roma, Aston Villa ve bu kulüpler arasına yeni katılan Arsenal.