Bu sezon önemli bir şey kazanma hedefi, ocak ayı transfer döneminde yatırım yapmaya hazır olduğunu belirten Cardinale'yi harekete geçiriyor. Cardinale, bunu kısa süre önce Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda dile getirdi. Milan'ın sahibi, belirlediği hedefe ulaşmak için Krosche'nin ilişkilerinden ve bilgi birikiminden yararlanmayı planlıyor. Krosche, 1 Aralık'ta Milan'ın Futbol Bölümü Başkanı olarak göreve başlayacak.
Milan'da Camarda ocak ayında kiralık gönderilmeye yakın: Cardinale, Endrick'i Real Madrid'den Milan'a getirmekte ısrarcı
Endrick takıntısı
En çok Cardinale'nin hayallerini süsleyen isim, Brezilyalı Endrick. Geçen yaz Mourinho'nun Real Madrid ile yürütülen görüşmeleri engellemesinden bu yana Endrick, Cardinale'nin aklından çıkmıyor. Special One lakaplı teknik adamın tavrı aylar geçtikçe daha da katılaştı ancak Milan umudunu yitirmedi ve bir kapı aralamak için ısrarını sürdürecek. Palmeiras'ın eski oyuncusunun menajerlik şirketi Roc Nation ile iyi ilişkiler, Real Madrid cephesinden gelen bu tavrı yumuşatmanın anahtarı olabilir. Endrick'i takip eden birçok kulüp var: Roma, Aston Villa ve bu kulüpler arasına yeni katılan Arsenal.
Camarda kiralık olarak ayrılmaya yakın
Milan'da önümüzdeki haftalar, özellikle hücum hattı üzerine kapsamlı değerlendirmelerle geçecek. Çünkü Ramos fazla yalnız kalıyor ve potansiyelini sahaya yansıtamıyor. Hem takım içi rekabeti artırmak hem de Amorim'e yeni seçenekler sunmak için üst düzey bir forvet daha transfer edilmesi düşünülüyor. Bir de Camarda'nın geleceğine dikkat: Gianluca Di Marzio'ya göre Camarda'nın düzenli forma giymesi için ocak ayında kiralanması ihtimali güçleniyor.
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