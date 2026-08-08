Camarda, hem Inter'e karşı hem de Chelsea'ye karşı hücumun merkezinde ilk 11'de sahaya çıktı ve sonuçlar neredeyse aynı oldu: az, hatta çok az topla buluştu ve birçok ikili mücadeleyi kaybetti. 2008 doğumlu oyuncu, hem fiziksel açıdan hem de tecrübe bakımından daha hazır rakiplere karşı bu seviyedeki maçlar için hâlâ ham. Gençlere yatırım yapmak doğru ama onları geliştirebilecek bir projeye inanmak daha da önemli ve Camarda konusunda şu tartışma gündeme geliyor: Pio Esposito tarzı bir yol haritası çizmek daha iyi olmaz mı; Serie B'nin ya da Serie A'nın üst düzey ama kümede kalma mücadelesi vermeyen bir takımına kiralanıp bir veya iki yıl sonra daha güçlü ve daha bilinçli şekilde geri dönmesi? Gerçekler bizi yalanlayabilir ama bugünün Camarda'sı, Milan hücumunun yükünü taşımaya hazır görünmüyor.