Ağustos futbolunu, ağustos futbolu olarak değerlendirmek gerekir ama yine de hafife alınmaması gereken bazı ipuçları ya da sinyaller verir. Milan'ın Inter ve Chelsea'ye karşı oynadığı iki hazırlık maçında ortaya çıkan pek çok sorunun arasında, santrfor seçenekleriyle ilgili olan başlık özellikle öne çıkıyor. Andrej Kostic'le başlayalım: genç Karadağlı santrfor, derbi maçında sahada bir dakika bile süre almadan önce Milan Futuro'nun diğer genç oyuncularıyla birlikte Milano'ya erken döndü. Bunu eleme olarak nitelendirmek, çok genç Karadağlı santrfor açısından fazla sert olur ama verilen mesaj kesinlikle açık: şu an itibarıyla Milan'da oynayacak seviyede henüz hazır değil.
Çeviri:
Milan'da Camarda, Kostic ve Santiago Gimenez'in yaşadığı zorluklar bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor: Ramos'un yedeği şart
Camarda'nın yaşadığı zorluklar
Camarda, hem Inter'e karşı hem de Chelsea'ye karşı hücumun merkezinde ilk 11'de sahaya çıktı ve sonuçlar neredeyse aynı oldu: az, hatta çok az topla buluştu ve birçok ikili mücadeleyi kaybetti. 2008 doğumlu oyuncu, hem fiziksel açıdan hem de tecrübe bakımından daha hazır rakiplere karşı bu seviyedeki maçlar için hâlâ ham. Gençlere yatırım yapmak doğru ama onları geliştirebilecek bir projeye inanmak daha da önemli ve Camarda konusunda şu tartışma gündeme geliyor: Pio Esposito tarzı bir yol haritası çizmek daha iyi olmaz mı; Serie B'nin ya da Serie A'nın üst düzey ama kümede kalma mücadelesi vermeyen bir takımına kiralanıp bir veya iki yıl sonra daha güçlü ve daha bilinçli şekilde geri dönmesi? Gerçekler bizi yalanlayabilir ama bugünün Camarda'sı, Milan hücumunun yükünü taşımaya hazır görünmüyor.
Ramos’a bir alternatif gerekiyor
İkinci seçenek, 6/7 aydır kendisine sıkıntı veren ayak bileği sorununu atlatmak için Milanello'da çalışan Santiago Gimenez'i yeniden canlandırmak gibi görünüyor. Milan'ın artık ona güvenmediğini de hatırlatmak gerekiyor; nitekim oyuncu, belirli bir ilgi gösteren iki takım olan Porto ve Lazio'ya teklif edildi. Bu nedenle Milan'ın, Amorim'e bir forvet daha vermek için yeniden transfer piyasasına dönüp dönmeyeceği (Rennes'in İsviçre Milli Takımı oyuncusu Embolo önerildi) ya da Camarda'yı Ramos'un birincil alternatifi olarak tutup tutmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
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