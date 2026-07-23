Milan'da Camarda bugün öğleden sonra sözleşmesini 2031'e kadar uzatacak: Cuesta'nın Parma'sı onu istiyor

Yeni sözleşmeye imza atıldıktan sonra yeni bir dönem başlayacak ve Milan ile Camarda’nın temsilcileri, gelişim sürecinin devamı açısından gelecek sezon izlenecek en doğru yolu belirleyecek. Son saatlerde Parma, 2008 doğumlu oyuncu üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen Milan’ın kiralık ayrılığa sıcak bakıp bakmadığını anlamak için menajeri Beppe Riso ile temas kurdu.