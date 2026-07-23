Milan, Liberali benzeri yeni vakaların önüne geçmek için gençler arasındaki en önemli cevherini güvence altına alıyor. 23 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra, saat 18.00 sularında Francesco Camarda, dün arkadaşı Christian Comotto'nun attığı adımın ardından sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak için imzayı atmak üzere Casa Milan'a gidecek.
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Milan'da Camarda bugün öğleden sonra sözleşmesini 2031'e kadar uzatacak: Cuesta'nın Parma'sı onu istiyor
PARMA ANKETİ
Yeni sözleşmeye imza atıldıktan sonra yeni bir dönem başlayacak ve Milan ile Camarda’nın temsilcileri, gelişim sürecinin devamı açısından gelecek sezon izlenecek en doğru yolu belirleyecek. Son saatlerde Parma, 2008 doğumlu oyuncu üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen Milan’ın kiralık ayrılığa sıcak bakıp bakmadığını anlamak için menajeri Beppe Riso ile temas kurdu.
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