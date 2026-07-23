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Milan'da Camarda bugün öğleden sonra sözleşmesini 2031'e kadar uzatacak: Cuesta'nın Parma'sı onu istiyor

AC Milan

Milan’da genç yıldız adayı Camarda’nın sözleşme yenilemesi tamam: şimdi sıra imzada

Milan, Liberali benzeri yeni vakaların önüne geçmek için gençler arasındaki en önemli cevherini güvence altına alıyor. 23 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra, saat 18.00 sularında Francesco Camarda, dün arkadaşı Christian Comotto'nun attığı adımın ardından sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak için imzayı atmak üzere Casa Milan'a gidecek.

  • PARMA ANKETİ

    Yeni sözleşmeye imza atıldıktan sonra yeni bir dönem başlayacak ve Milan ile Camarda’nın temsilcileri, gelişim sürecinin devamı açısından gelecek sezon izlenecek en doğru yolu belirleyecek. Son saatlerde Parma, 2008 doğumlu oyuncu üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen Milan’ın kiralık ayrılığa sıcak bakıp bakmadığını anlamak için menajeri Beppe Riso ile temas kurdu.

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