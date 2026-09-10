Sözden eyleme: Warren Bondo'nun avukatları bugün Milan'a, oyuncunun yeniden kadroya dahil edilmesine yönelik resmî talebin yer aldığı bir PEC gönderdi. 2003 doğumlu oyuncu, Cremonese'ye kiralık gidişinin ardından geri dönmüştü ancak Amorim tarafından kampa çağrılmamıştı çünkü projenin bir parçası değildi. Tüm yaz boyunca, Milan kulübüyle anlaşarak tek başına çalışan Moncada'nın eski gözdesi (Ocak 2025'te Monza'dan Milan'a 10 milyon artı 2 milyon bonus karşılığında gelmişti), takım arkadaşlarının geri kalanıyla birlikte grup antrenmanlarına katılabilmeyi talep etti.
Sports Press Photo
Çeviri:
Milan'da Bondo'nun menajerleri, Fransız orta saha oyuncusunun yeniden kadroya alınması için kulübe PEC yoluyla resmî başvuruda bulundu
5 gün süre var
Milan’ın şimdi Bondo ve çevresinin resmi talebine yanıt vermek için beş günü var ve gerekli tüm değerlendirmeleri yapacak. Olumsuz yanıt verilmesi halinde oyuncunun çevresinin hukuki yollara başvurarak süreci daha da ileri taşıması ihtimal dışı değil. Bondo, tarafların tamamını tatmin eden anlaşmalar sağlanamadığı için Milan’da kaldı.
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