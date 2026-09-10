Milan’ın şimdi Bondo ve çevresinin resmi talebine yanıt vermek için beş günü var ve gerekli tüm değerlendirmeleri yapacak. Olumsuz yanıt verilmesi halinde oyuncunun çevresinin hukuki yollara başvurarak süreci daha da ileri taşıması ihtimal dışı değil. Bondo, tarafların tamamını tatmin eden anlaşmalar sağlanamadığı için Milan’da kaldı.