Evinden ayrı kalan AC Milan oyuncuları arasında geriye yalnızca, Cremonese'de kiralık geçirdiği ve çok da etkileyici olmayan sezonun ardından Milanello'ya dönen Fransız orta saha oyuncusu Warren Bondo kaldı. Futbolcunun, Ruben Amorim'in teknik projesinin dışında olduğu en başından beri açıkça belirtilmişti; öyle ki daha sonra kadro fazlası olarak değerlendirilen bazı takım arkadaşlarının aksine, eski Monza oyuncusuna ne A takımla sezon öncesi kampına başlama ne de herkesle birlikte turneye çıkma fırsatı verildi.
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Milan'da Bondo kiralık olarak ayrılamaz: yönetmelik ne diyor ve onu kim istiyor
Kiralık kontenjanı doldu
Warren Bondo kiralık olarak gönderilemeyecek; çünkü Milan, Fofana ile birlikte yurt dışına geçici transfer kapsamında izin verilen 6 kontenjanı doldurdu. Daha önce adı geçen Fofana'nın yanı sıra Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame ve Odogu da İtalya dışına kiralık olarak gönderildi. Dolayısıyla olası bir ayrılık yalnızca bonservisiyle gerçekleşebilir, kiralık olarak değil.
ERZURUMSPOR FK baskı yapıyor
2003 doğumlu orta saha oyuncusunun menajerleri, ilgili tüm tarafların yararına olabilecek bir çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyor. Fransız oyuncu için Milan ilk etapta 8 milyon euro değer biçiyordu ancak artık bunun çok daha altında bir rakama razı olabilir. Son saatlerde Türkiye'den Erzurumspor FK baskısını artırdı ve Arap kulüpleri ile Katar'dan çeşitli ekiplerin önüne geçmeye çalışarak Milan'la bu transferi sonuçlandırmayı deniyor.
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