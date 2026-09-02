Milan'da Bondo kiralık olarak ayrılamaz: yönetmelik ne diyor ve onu kim istiyor

Evinden ayrı kalan AC Milan oyuncuları arasında geriye yalnızca, Cremonese'de kiralık geçirdiği ve çok da etkileyici olmayan sezonun ardından Milanello'ya dönen Fransız orta saha oyuncusu Warren Bondo kaldı. Futbolcunun, Ruben Amorim'in teknik projesinin dışında olduğu en başından beri açıkça belirtilmişti; öyle ki daha sonra kadro fazlası olarak değerlendirilen bazı takım arkadaşlarının aksine, eski Monza oyuncusuna ne A takımla sezon öncesi kampına başlama ne de herkesle birlikte turneye çıkma fırsatı verildi.