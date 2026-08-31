Son saatlerde Warren Bondo için Sassuolo seçeneği ortaya çıktı: siyah-yeşilli kulübün sportif direktörü, transferin gerçekleştirilebilirliğini anlamaya çalışmak için Milan'ın transferden sorumlu yöneticisi Almstadt ile temaslarını yoğunlaştırdı. Transferin olası formülü ve oyuncuyla ekonomik şartlar üzerine görüşmeler sürüyor. Fransız orta saha oyuncusu için Monza da olası bir yuvaya dönüş adına nabız yoklamıştı, ancak bu girişimi derinleştirmedi.