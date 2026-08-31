Warren Bondo ve hâlâ tamamen yazılmayı bekleyen bir gelecek. Fransız orta saha oyuncusu Milan’dan ayrılma aşamasında (Amorim tarafından kamp kadrosuna bile alınmamıştı) ve Corum’dan gelen Türk teklifine ve Amerikalı San Jose Earthquakes’e ‘hayır’ dedikten sonra şimdi Serie A’daki iki seçenek arasında değerlendirme yapabilir.
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Milan'da Bondo ayrılığa yakın: Monza'dan girişim, ancak Sassuolo öne geçmenin hesabını yapıyor
Sassuolo, Monza karşısında önde
Son saatlerde Warren Bondo için Sassuolo seçeneği ortaya çıktı: siyah-yeşilli kulübün sportif direktörü, transferin gerçekleştirilebilirliğini anlamaya çalışmak için Milan'ın transferden sorumlu yöneticisi Almstadt ile temaslarını yoğunlaştırdı. Transferin olası formülü ve oyuncuyla ekonomik şartlar üzerine görüşmeler sürüyor. Fransız orta saha oyuncusu için Monza da olası bir yuvaya dönüş adına nabız yoklamıştı, ancak bu girişimi derinleştirmedi.
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