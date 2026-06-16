Milan’ın başlattığı devrim, gerçekten de kapsamlı olarak değerlendirilebilir. Yenilikler, artık resmi hale gelen yeni teknik direktör Ruben Amorim’in atanmasıyla sınırlı kalmıyor. Eintracht Frankfurt’tan Markus Krosche ve Timmo Hardung’dan oluşan Alman ikilinin gelmesini beklerken, işte yeni scouting sorumlusu: Bobby Gardiner. Aslında bu, “kendi içinden” yapılan bir seçimdir; zira İngiliz isim, 2019 yılında Rossoneri’ye katılmış, ancak o zamanlar sporcu seçme analisti (yeni oyuncuların keşfi için veri analisti) olarak farklı bir görevde çalışmıştı.
Çeviri:
Milan’da Bobby Gardiner yeni scout şefi olacak: 2019’dan beri Rossoneri’de görev yapan Gardiner, Moncada’ya veriler sağlıyordu ve yeni teknik direktörün seçilme sürecine de katkıda bulunmuştu
PROFİL
1992 doğumlu İngiliz Gardiner, Durham Üniversitesi’nde Felsefe, Ekonomi ve Siyaset okurken, çok genç yaşlardan itibaren İngiliz spor portallarında veri ve rakamlara dayalı analizlerle futbolu elealan yazılar yazıyordu. Analitik alandaki deneyimleri, onu Hendrik Almstadt’ın dikkatini çekmesine neden oldu. Almstadt, 2019 yılında eski CEO Ivan Gazidistarafından Milan’a transfer edilerek, transfer piyasası ve yeni yeteneklerin keşfi ile ilgili tüm konularda veri analizinden sorumlu kişi olarak atandı. Moncada ile altı yıl süren işbirliği çok sıkı ve verimliydi: Bobby, kendisi için en ilgi çekici bulduğu tüm isimleri, eski teknik direktör ve Rossoneri'nin scouting bölümünün başkanı olan Moncada'ya sunuyordu.
Son 2-3 yılda, RedBird’ün Zelus, Billie Bean ve diğer veri analitiği şirketlerinden çeşitli uzmanları kadroya katması nedeniyle çalışma tarzını biraz değiştirmek zorunda kaldı. Ancak yetenekleri ve olası kariyer gidişatlarını incelemek için verilerle çalışma becerisi kesinlikle değişmedi. Zachary Athekame’nin tavsiyesi üzerine onu takip eden eski yönetici Igli Tare de Bobby’nin katkısını çok önemli bulmuştu.
TOPLANTILARA KATILIM
Önümüzdeki günlerde, onu Rossoneri’nin Scout Sorumlusu yapacak bir terfi gerçekleşecek ve bu görev, veri analizine büyük önem verilerek yürütülecek. Cardinale, Ibrahimovic ve Calvelli’nin son günlerde spor direktörlüğü adaylarıyla, özellikle de Markus Krosche ve Devin Ozek ile yaptıkları çeşitli görüşmelerde, Zoom görüşmelerine Bobby Gardiner de katılmıştı; dolayısıyla Gardiner, Milan’ın bu yeni döneminde ön plana çıkacak bir rol üstlenecek.