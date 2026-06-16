1992 doğumlu İngiliz Gardiner, Durham Üniversitesi’nde Felsefe, Ekonomi ve Siyaset okurken, çok genç yaşlardan itibaren İngiliz spor portallarında veri ve rakamlara dayalı analizlerle futbolu elealan yazılar yazıyordu. Analitik alandaki deneyimleri, onu Hendrik Almstadt’ın dikkatini çekmesine neden oldu. Almstadt, 2019 yılında eski CEO Ivan Gazidistarafından Milan’a transfer edilerek, transfer piyasası ve yeni yeteneklerin keşfi ile ilgili tüm konularda veri analizinden sorumlu kişi olarak atandı. Moncada ile altı yıl süren işbirliği çok sıkı ve verimliydi: Bobby, kendisi için en ilgi çekici bulduğu tüm isimleri, eski teknik direktör ve Rossoneri'nin scouting bölümünün başkanı olan Moncada'ya sunuyordu.





Son 2-3 yılda, RedBird’ün Zelus, Billie Bean ve diğer veri analitiği şirketlerinden çeşitli uzmanları kadroya katması nedeniyle çalışma tarzını biraz değiştirmek zorunda kaldı. Ancak yetenekleri ve olası kariyer gidişatlarını incelemek için verilerle çalışma becerisi kesinlikle değişmedi. Zachary Athekame’nin tavsiyesi üzerine onu takip eden eski yönetici Igli Tare de Bobby’nin katkısını çok önemli bulmuştu.