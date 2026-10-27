Amorim, Milan'daki bu macerasına tamamen odaklanmış durumda. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor ve oyuncularından konfor alanlarından çıkmalarını istedi. İstisnasız hepsinden. En tecrübelisinden en gencine kadar herkes, kadrodaki tüm oyuncuların kendilerini memnun edecek kadar süre alabilmesi için bir şeyleri değiştirmeye teşvik ediliyor. En ilgi çekici fikirlerden biri, Bartesaghi'nin sol tarafta daha ileride oynaması. Udine'de durmaksızın koşup peş peşe fırsatlar yarattığını görmek, üzerinde düşünmeye değer bir fikir ortaya çıkardı. Bartrsaghi'nin adım temposu yüksek, orta yapma becerisi ve dayanıklılığı da çok iyi. Bunların hepsi birkaç metre daha ileride oynamasına uygun özellikler. Bunun karşılığını, puana aç Bologna'nın San Siro'ya geleceği çarşamba günü görmek mümkün olabilir.