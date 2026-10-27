"Müzik prodüksiyonunda La Rvfleuze var, parça çok güçlü, ben sol kanattayım (Davide Bartesaghi gibi)." Fransız trap/rap şarkıcısı La Rvfleuze yeni parçasında, sol kanattaki gücü ve kendini gösterme arzusu nedeniyle örnek aldığı Milan altyapısından yetişen oyuncuya yer verdi. Zamanlama kusursuz; çünkü 2005 doğumlu oyuncu, başlangıçtaki bazı zorlukların ardından Amorim'in güvenini kazanmaya başladı. İlk süreç zorluydu. Portekizli teknik direktör, yaygın kanının aksine, genç Milanlı oyuncunun hücumda büyük yetenekleri olduğunu, asıl mevkisi olan sol bekte daha fazla önem taşıyan savunmada ise eksikleri bulunduğunu düşünüyordu.
Milan’da Bartesaghi’nin zamanı geldi: Amorim onun rolünü değiştiriyor, Fransız rapçi La Rvfleuze ise parçasında adını anıyor
TEKNİK VE TAKTİK GELİŞİM
Geçen sezonki Allegri döneminden geriye kalan az sayıdaki olumlu gelişmeden biri, Bartesaghi'nin değerinin ortaya çıkarılmasıydı: Livornolu teknik direktör, yurt dışından da çok sayıda talep gelmesine rağmen eski Tare'den onu kadroda tutmasını isteyerek Bartesaghi'ye güvenmişti. Onun üçlü savunmanın solunda da oynayabileceği, sol bekten çok stoper özellikleri taşıdığı söyleniyordu. Ancak Amorim, Bartesaghi'de bambaşka bir potansiyel gördü ve onu orta sahanın ileri hattında kanat oyuncusu olarak deniyor. Udinese karşısındaki sınav, bu düşünceyi sürdürmek için sağlam bir dayanak sundu.
YENİ KARİYER
Amorim, Milan'daki bu macerasına tamamen odaklanmış durumda. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor ve oyuncularından konfor alanlarından çıkmalarını istedi. İstisnasız hepsinden. En tecrübelisinden en gencine kadar herkes, kadrodaki tüm oyuncuların kendilerini memnun edecek kadar süre alabilmesi için bir şeyleri değiştirmeye teşvik ediliyor. En ilgi çekici fikirlerden biri, Bartesaghi'nin sol tarafta daha ileride oynaması. Udine'de durmaksızın koşup peş peşe fırsatlar yarattığını görmek, üzerinde düşünmeye değer bir fikir ortaya çıkardı. Bartrsaghi'nin adım temposu yüksek, orta yapma becerisi ve dayanıklılığı da çok iyi. Bunların hepsi birkaç metre daha ileride oynamasına uygun özellikler. Bunun karşılığını, puana aç Bologna'nın San Siro'ya geleceği çarşamba günü görmek mümkün olabilir.
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