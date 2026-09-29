Duvar resminin yaratıcısı, yani Luca Rosada, namıdiğer Lucas Street Art, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yakında, henüz ne zaman olduğunu bilmiyorum, eseri yeniden yapma ve Franco Baresi'ye itibarını iade etme ihtimali olacak. Tahribatın sorumlusu bana yardım etmek isterse, eseri birlikte yerine yapıştırmak için onu memnuniyetle kabul ederim. Yapılan hatalardan her zaman dönülebilir ve belki de, eğer ister ve bundan memnuniyet duyarsa, onu kınamak yerine yaptığı hata için affedebilir, benden eseri ve girişimi yeniden düzene sokmama yardım etmesini isteyebiliriz". Tuttosport'ta böyle yer aldı.