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Milan'da Baresi'nin duvar resmi, son günlerdeki utanç verici hareketin ardından sıfırdan ve çok daha büyük şekilde yeniden yapılabilir

AC Milan

Tuttosport’un gazete bayilerine çıkan sayısında, Baresi’ye adanan duvar resminin son saatlerde tahrip edilmesinin büyük üzüntü yarattığı aktarılıyor. Eser, daha büyük boyutta yeniden yapılabilir.

Yalnızca Milan taraftarları arasında değil, birkaç aşağılık kişinin Casa Milan'da Franco Baresi'ye adanan duvar resmini tahrip edip mahvetmesi nedeniyle öfke giderek büyüyor. Birkaç ay önce hayatını kaybeden büyük eski kaptan ve Milan efsanesi için yapılan bu çirkin hareketin ardından, sorumluları bulmak için şimdiden harekete geçen Via Aldo Rossi'deki kulüpte de büyük bir üzüntü hakim.

  • Duvar resminin yaratıcısının sözleri

    Duvar resminin yaratıcısı, yani Luca Rosada, namıdiğer Lucas Street Art, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yakında, henüz ne zaman olduğunu bilmiyorum, eseri yeniden yapma ve Franco Baresi'ye itibarını iade etme ihtimali olacak. Tahribatın sorumlusu bana yardım etmek isterse, eseri birlikte yerine yapıştırmak için onu memnuniyetle kabul ederim. Yapılan hatalardan her zaman dönülebilir ve belki de, eğer ister ve bundan memnuniyet duyarsa, onu kınamak yerine yaptığı hata için affedebilir, benden eseri ve girişimi yeniden düzene sokmama yardım etmesini isteyebiliriz". Tuttosport'ta böyle yer aldı.

  • YENİ DUVAR RESMİ

    Sözleri Tuttosport tarafından aktarıldı; gazete ayrıca Baresi'nin duvar resminin "mevcut boyutlarıyla restore edilebileceğini ya da belki sıfırdan ve daha büyük şekilde yeniden yapılabileceğini, bu tür yeni vandalizm eylemlerini önleyebilecek bir yükseklikte ama aynı zamanda Gino Valle Meydanı'na gelecekler için onu daha da görünür kılacak bir seviyede olacağını" ekledi. Ancak tüm bunların, restorasyon çalışmalarını hemen başlatmaya hazır olan Milan'dan çok, duvar resminin yapıldığı alanın sahibi olan Vittoria Assicurazioni'ye bağlı bir izin sürecinden de geçmesi gerekecek.

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