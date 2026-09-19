Henüz eylül ayındayız, sezon daha sadece dört haftayı geride bıraktı, ancak Milan kendisini şimdiden can sıkıcı bir konumun içine soktu, buradan çıkmak kolay olmayacak. Bir deyim yerindeyse Cardinale memnun değil, Amorim de geçen günkü temasın sonucunu küçümsemeye çalıştı. Portekizli teknik adam şu an için tehlikede değil, ancak iç ve dış sorunları çözmek zorunda. Amorim’in son derece samimi tavrı, Milan-Lecce maçı öncesindeki basın toplantısında da takdir gördü; deneyimli oyuncuların yönetimi gibi riskli bir konuyla yüzleşmek zorunda kaldığında bile.
Milan'da Amorim, tecrübeli isimler konusunda geri adım atmıyor: "Onlar dürüstlük istiyor." Portekizli teknik adam kime atıfta bulunuyor ve ne olmuştu?
NE OLMUŞTU
Amorim genç, tutarlı ama aynı zamanda kendi ilkeleri ve kadro yönetimi konusunda çok katı bir teknik direktör. United soyunma odasında da iç sorunlar yaşamasına yol açan tam olarak bu katılığı olmuştu. Şimdi Portekizli teknik adam, Milan'da da benzer bir risk yaşamamak için seviye atlamak zorunda: Modric, sezonun bu en erken bölümünde nasıl yönetildiğine ve Benfica karşısında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmasına dair memnuniyetsizliğini gizlemedi. En dikkat çekici durum ise Pulisic'inki; çünkü teknik adamın kendisi de Amerikalı oyuncunun, sezonun bu başlangıcındaki az süre alması nedeniyle buna fazlasıyla içerlediğini ve bunu gizlemek için hiçbir şey yapmadığını kabul etti. Saelemaekers de Amorim'in yönetiminden çok emin değil ve son günlerde ikili arasında açık sözlü bir görüşme yaşandı.
Amorim'in dürüstlüğü
"Herkese karşı her zaman açık olurum. Oynamadığınızda tabii ki kızgın olursunuz. Onlar dürüstlük istiyor. Bazen teknik direktörle aynı fikirde olmazsınız ama oyuncularınıza karşı dürüst olursanız onlar da bunu anlar. Sadece aradan sonraki fikstürümüze bakmak yeterli, her 2-3 günde bir oynayacağız. Hazır olmamız gerekecek. Hafta içinde gördüğüm şeyler var, ben futbolcuların fiziksel yükünü ve geçmişini biliyorum: tüm bu faktörleri yönetmem gerekiyor. Benim rolümü ve seçimler yapmak zorunda olduğumu anlıyorlar". Amorim, basın toplantısında tecrübeli oyuncular meselesi hakkında net konuştu; oyunculara tercihlerini her zaman gerekçelendirmeye çalışacağını, ancak kendi çizgisine sadık kalarak bundan vazgeçmeyeceğini anlatmaya çalıştı.
Lecce maçında sahada
Amorim, kısa vadede kadronun en tecrübeli ve en önemli oyuncularına güven kartını oynayacak: Modric, Rabiot ve Pulisic, Lecce karşısında maça ilk 11'de başlayacak. Saelemaekers konusunda ise biraz daha fazla soru işareti var; teknik direktör onu sağ kanat olarak değil, karşı tarafta düşünüyor ve orada en azından ilk etapta Moreira'nın forma bulması bekleniyor. Cardinale ile yapılan görüşme, kriz hayaletini uzaklaştırmak için ortak alınan ilk kararı beraberinde getirdi.
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