Amorim genç, tutarlı ama aynı zamanda kendi ilkeleri ve kadro yönetimi konusunda çok katı bir teknik direktör. United soyunma odasında da iç sorunlar yaşamasına yol açan tam olarak bu katılığı olmuştu. Şimdi Portekizli teknik adam, Milan'da da benzer bir risk yaşamamak için seviye atlamak zorunda: Modric, sezonun bu en erken bölümünde nasıl yönetildiğine ve Benfica karşısında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmasına dair memnuniyetsizliğini gizlemedi. En dikkat çekici durum ise Pulisic'inki; çünkü teknik adamın kendisi de Amerikalı oyuncunun, sezonun bu başlangıcındaki az süre alması nedeniyle buna fazlasıyla içerlediğini ve bunu gizlemek için hiçbir şey yapmadığını kabul etti. Saelemaekers de Amorim'in yönetiminden çok emin değil ve son günlerde ikili arasında açık sözlü bir görüşme yaşandı.