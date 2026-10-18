Milan'da Amorim, Rabiot'ya belirleyici olma özgürlüğü tanıyarak Atalanta'nın planını altüst ediyor: Fransız oyuncu artık bir lider

Rabiot hakkında kariyeri boyunca çok şey yazıldı. Üstelik çoğu zaman aynı anlatı tekrarlandı: Çok iyi, gerçekten çok iyi bir oyuncu ama biraz da bireysel oynuyor. Oysa bugün gördüğümüz Rabiot, bu anlatıdan olabildiğince uzak. Gattuso’nun bir zamanlar yaptığı gibi takım arkadaşlarını ve San Siro’yu coşturuyor. Maç sonlarında da sorumluluk almaktan kaçınmıyor; takımı, mentalite gibi zayıf yönlerini geliştirmeye çağırıyor. Kaptanlık pazubendi olmadan liderlik yapan Rabiot, Amorim ve Milan için büyük bir kazanım. Şimdi sırada sözleşmesinin 2030’a kadar uzatılması var.