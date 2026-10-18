Milan kazandı, bir saatten uzun süre etkileyici bir oyun sergiledi ve lider Inter'in 4 puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi. Ama daha da önemlisi, ligde yenilgisizliğini sürdürdü. Milan'ın sezon başındaki fikstürüne yeniden bakıldığında bunun hiç de kolay olmadığı görülüyor. Bir isim özellikle öne çıktı: Adrien Rabiot, sadece 7 maçta dördüncü golünü attı. Fransız futbolcu, üç de kritik asist yaparak Milan'ın bu sezonki gollerinin %44,44'üne katkıda bulundu. Tam anlamıyla oyuna hükmediyor.
Milan'da Amorim, Rabiot'ya belirleyici olma özgürlüğü tanıyarak Atalanta'nın planını altüst ediyor: Fransız oyuncu artık bir lider
ROLÜ YOK
Amorim'in maç planının taktiksel kilit noktası Rabiot'yu serbest bırakmaktı: 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, hangi boşluğa koşacağını ve oyun kurmak için nerede konumlanacağını kendisi belirliyordu. Bazen on numara, bazen ön libero, sık sık da iç orta saha olarak oynadı. Hareketleri Inter oyuncularının sürekli olarak kafasını karıştırdı; rakipleri en ufak bir direnç bile gösteremedi. Modric kendi yarı sahasında topu almak için kanada açıldığında Rabiot merkezden ileri çıkıyordu. Musah hattı kırmaya çalıştığında ise Rabiot, şut çekmeye hazır şekilde ceza sahasında konumlanıyordu. 2-0'lık golde de böyle oldu.
SOYUNMA ODASININ LİDERİ
Rabiot hakkında kariyeri boyunca çok şey yazıldı. Üstelik çoğu zaman aynı anlatı tekrarlandı: Çok iyi, gerçekten çok iyi bir oyuncu ama biraz da bireysel oynuyor. Oysa bugün gördüğümüz Rabiot, bu anlatıdan olabildiğince uzak. Gattuso’nun bir zamanlar yaptığı gibi takım arkadaşlarını ve San Siro’yu coşturuyor. Maç sonlarında da sorumluluk almaktan kaçınmıyor; takımı, mentalite gibi zayıf yönlerini geliştirmeye çağırıyor. Kaptanlık pazubendi olmadan liderlik yapan Rabiot, Amorim ve Milan için büyük bir kazanım. Şimdi sırada sözleşmesinin 2030’a kadar uzatılması var.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun