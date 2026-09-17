“Akıllı bir teknik direktör. Böyle yapmak gerekir. Sevdiğim bir söz şöyle der: elindeki üzümlerle şarap yapmalısın” diyerek ilk değerlendirmeyi hemen Capello yaptı. Önlem almak için atılacak ilk adım net: Amorim, öteden beri ideal bir ilk 11 çıkarmaya karşı biri olarak, Loftus-Cheek, Estupinan ve Terracciano ile yapılan ve farklı nedenlerle bu takıma artı değer katamayacakları görülen denemeler gibi hamleleri azaltıp, önümüzdeki maçlarda rotasyonu ve deneyleri sınırlamaya çalışacak. Amaç, özellikle takımın bocaladığı anlarda takıma taktik güvence ve liderlik sağlayabilecek 5-6 oyuncudan oluşan bir omurga bulmak.





Değerlendirilecek bir başka seçenek de, belirli özelliklere sahip oyuncular gerektiren 3-4-2-1 dizilişinde bazı değişikliklere gitmek olacak. En önemli değişikliklerin orta saha ile 10 numara bölgesinde olması bekleniyor; burada yalnızca Pulisic hem yarı alanlarda hem de derinlemesine hücumda etkili çalışabiliyor. İlk dokunuş, bir tarafta Moreira ile daha fazla genişlik arayışında hayat bulabilir; Saelemaekers ile Pulisic ise Ramos’a yakın, ancak mevcut dizilişe göre daha genişten başlayabilir. Ara tam zamanında gelecek; Amorim, ekibiyle birlikte takımı nasıl daha verimli hale getireceğini ve kış transfer dönemine kadar mümkün olduğunca fazla puan toplamak için hangi yolu izlemesi gerektiğini değerlendirmek adına üç haftalık süreye sahip olacak. Cardinale ise geçen yaz başlattığı işi tamamlamak için bu dönemde müdahale etmeyi planlıyor.







