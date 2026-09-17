Benfica karşısında alınan ağır yenilgi, hem skor hem de ortaya konan performans açısından, Ruben Amorim’in yönetimi üzerine tartışmaları alevlendirdi. Gerek Sky gerek Cbs Golazo stüdyolarında, yorumcular Capello ve Di Canio tarafından birçok soru işareti gündeme getirildi: Milan neden maçlara kötü başlıyor ve rakiplerine bir devre hediye ediyor, neden hiçbir oyuncu derinlemesine koşu atmıyor, takımın fiziksel durumu ne durumda ve savunma neden hâlâ oturmuş değil? Amorim, tüm eleştirileri büyük bir özeleştiri ruhuyla kabul ederek herkesi şaşırttı, ancak ardından kendi hatalarını gerekçelendirmeye çalışarak bunlara yanıt verdi.
Milan’da Amorim önlem alıyor: diziliş değişikliğinden ilk 11 tercihine kadar, işte değişebilecekler
Değişime açıklık
Ruben Amorim, maçtan önce yaptığı ve başarısızlığı da göze aldığını, ancak bunu yalnızca kendi fikrini sonuna kadar sürdürerek yapacağını kabul eden açıklamaların aksine, Benfica karşısındaki net galibiyetin ardından kamuoyu önünde zihniyet açısından da büyük bir değişime kapı araladı. Portekizli teknik adam, oyuncular kendi futbol felsefesine tam olarak uygun olmasa da onlara uyum sağlama ihtimalini değerlendiriyor: "Ben sürekli değişiyorum. Benim hissiyatım bu. Bazen bir temel üzerinden başlamam gerekiyor. İki aylık çalışmamız var. Bugün kaybettik ama belli maçlarda uyum sağlamaya çalışmak için mutlaka çözümler bulacağız, çünkü bir fikir yaratmamız gerekiyor. Hâlâ çalışıyorum".
Sistem değişikliği ve deneylere son
“Akıllı bir teknik direktör. Böyle yapmak gerekir. Sevdiğim bir söz şöyle der: elindeki üzümlerle şarap yapmalısın” diyerek ilk değerlendirmeyi hemen Capello yaptı. Önlem almak için atılacak ilk adım net: Amorim, öteden beri ideal bir ilk 11 çıkarmaya karşı biri olarak, Loftus-Cheek, Estupinan ve Terracciano ile yapılan ve farklı nedenlerle bu takıma artı değer katamayacakları görülen denemeler gibi hamleleri azaltıp, önümüzdeki maçlarda rotasyonu ve deneyleri sınırlamaya çalışacak. Amaç, özellikle takımın bocaladığı anlarda takıma taktik güvence ve liderlik sağlayabilecek 5-6 oyuncudan oluşan bir omurga bulmak.
Değerlendirilecek bir başka seçenek de, belirli özelliklere sahip oyuncular gerektiren 3-4-2-1 dizilişinde bazı değişikliklere gitmek olacak. En önemli değişikliklerin orta saha ile 10 numara bölgesinde olması bekleniyor; burada yalnızca Pulisic hem yarı alanlarda hem de derinlemesine hücumda etkili çalışabiliyor. İlk dokunuş, bir tarafta Moreira ile daha fazla genişlik arayışında hayat bulabilir; Saelemaekers ile Pulisic ise Ramos’a yakın, ancak mevcut dizilişe göre daha genişten başlayabilir. Ara tam zamanında gelecek; Amorim, ekibiyle birlikte takımı nasıl daha verimli hale getireceğini ve kış transfer dönemine kadar mümkün olduğunca fazla puan toplamak için hangi yolu izlemesi gerektiğini değerlendirmek adına üç haftalık süreye sahip olacak. Cardinale ise geçen yaz başlattığı işi tamamlamak için bu dönemde müdahale etmeyi planlıyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun