Amorim'in hakkını teslim etmek gereken somut başarılarından biri, yakın geçmişte yapılan ve artık kulüpten ayrılacak gibi görünen büyük yatırımları yeniden değerli hâle getirmesi. Bunun en çarpıcı örneği, doğrudan, açık ve verimli bir ilişki kurduğu Chukwueze. Üçlü hücum hattında kanat oyuncusu olarak Milan'a gelmesine rağmen onu orta sahanın sağında oynatan Amorim oldu. Ancak takım arkadaşlarının Chuku diye seslendiği oyuncunun son iki yılda düzenli forma şansı bulamadığını unutmamak gerek. Bu nedenle araların ya da yorgunluğun etkisini hissetmesi doğal. Atalanta karşısında ise Hutichinson, özellikle topsuz oyunda tam olarak ikna edemedi. İşte bu noktada zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi durumda olan Moreira devreye girebilir. Diego, gerektiğinde sağ kanatta Chukwueze'nin yerine oynayabilir. Juventus karşısında bu mevkide sergilediği performans yanıltıcı olmamalı. Diego'nun en iyi performansını karşı kanatta gösterdiği kesin, ancak Juventus'a karşı ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve bu yüzden biraz da heyecanın etkisindeydi.