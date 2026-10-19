Amorim, futbolculuk döneminde çok iyi bir orta saha oyuncusuydu ancak konu Estupinan olunca en sert savunmacıya dönüşüyor: "Transfer döneminin sonunda Estupinan'ı isteyen kulüplerin bir listesi vardı. Ama ben hayır dedim. Bu yüzden taraftarların bunun benim sorumluluğum olduğunu bilmesini istiyorum." Aston Villa'nın yanı sıra Benfica da son saatlerde Milan'dan bir kapı aralanmasını sağlamak için yoğun çaba gösterdi ancak Milan buna hiç yanaşmadı. Milan'ın bu tutumunun arkasında, Ekvadorlu milli oyuncuya hâlâ gözü kapalı inanan Amorim'in isteği vardı; oyuncu dün Atalanta karşısında sahada kaldığı kısa bölümdeki gerçekten felaket performansı nedeniyle yine eleştirilerin hedefi olmasına rağmen.
Milan'da Amorim neden Estupinan'ı bizzat savunuyor? Kanat oyuncularının yönetimi ve Moreira'nın olası çift rolü
İlk 11 için belirlenen isimler
Amorim, mürettebatını bilerek, isteyerek değiştiren bir geminin kaptanı. Portekizli teknik direktör kendi fikirlerine sıkı sıkıya inanıyor. Bunlardan biri de belirli bir oyuncu grubuna ya da sabit bir dizilişe bağlı kalmayan bir yönetim anlayışı. Ancak sezonun bu ilk bölümünde bunları rakiplere göre maç maç uzun süre denedikten sonra Portekizli teknik direktör şu sonuca vardı: Chukwueze ve Moreira solda oynadığında Milan daha rekabetçi ve tehlikeli oluyor. Moreira şimdiden San Siro'nun gözde isimlerinden biri hâline geldi. Kanat boyunca attığı patlayıcı deparları, Milano'daki statta coşkulu alkışlarla karşılanıyor. Bu, uyum ve yetenek meselesi.
ESTUPINAN, BARTESAGHI'DEN ÖNCE
Ama Estupinan'ı en iyi avukatlara yaraşır biçimde savunmasına dönelim: Amorim, oyuncunun daha rahat ve sürekli hata yapma korkusu olmadan oynaması için onu korumak istiyor. En basit paslarda veya en temel pozisyon okumalarında bile. Bu görüşünde uzun süre daha ısrar edecek olan Portekizli, düşüncesine bağlılığını sürdürüyor: Eski Brighton oyuncusu, 21 yaş altı millî takımdaki görevlerinin ardından geçen sezonun son bölümünde yaşadığı zorlukları geride bırakmış görünen Bartesaghi'nin önünde görülüyor.
Moreira, Chukwueze'nin de yedeği
Amorim'in hakkını teslim etmek gereken somut başarılarından biri, yakın geçmişte yapılan ve artık kulüpten ayrılacak gibi görünen büyük yatırımları yeniden değerli hâle getirmesi. Bunun en çarpıcı örneği, doğrudan, açık ve verimli bir ilişki kurduğu Chukwueze. Üçlü hücum hattında kanat oyuncusu olarak Milan'a gelmesine rağmen onu orta sahanın sağında oynatan Amorim oldu. Ancak takım arkadaşlarının Chuku diye seslendiği oyuncunun son iki yılda düzenli forma şansı bulamadığını unutmamak gerek. Bu nedenle araların ya da yorgunluğun etkisini hissetmesi doğal. Atalanta karşısında ise Hutichinson, özellikle topsuz oyunda tam olarak ikna edemedi. İşte bu noktada zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi durumda olan Moreira devreye girebilir. Diego, gerektiğinde sağ kanatta Chukwueze'nin yerine oynayabilir. Juventus karşısında bu mevkide sergilediği performans yanıltıcı olmamalı. Diego'nun en iyi performansını karşı kanatta gösterdiği kesin, ancak Juventus'a karşı ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve bu yüzden biraz da heyecanın etkisindeydi.
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