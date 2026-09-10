Milan, cumartesi saat 18.00'de Olimpiyat Stadı'nda Lazio'ya karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını tüm ayrıntılarıyla sürdürüyor. Gattuso ve öğrencileri, sezonun başlangıcında ortaya koydukları performansla gerçekten şaşırtıcı bir tablo çizdi; üç maçta üç galibiyet alarak en iyimser beklentilerin bile ötesine geçtiler. Tam puan için, son olarak Allianz Stadium'da sergilenen performanstan daha iyi ve daha eksiksiz bir oyun gerekecek; belki de farklı isimlerle. İşte bu yüzden Amorim, ilk 11'de çeşitli değişiklikleri değerlendiriyor.
Çeviri:
Milan'da Amorim, Lazio karşısında kadroyu yine değiştiriyor: işte başlıca yenilikler
CHUKWUEZE YENİDEN İLK 11'DE
Geçen pazar oynanan maça göre ilk değişiklik Diego Moreira ile Samuel Chukwueze arasında olacak: Nijeryalı kanat oyuncusu, Belçikalı takım arkadaşına kıyasla taktik bilgi açısından daha ileride olmasının yanı sıra daha iyi bir fiziksel durumdan da yararlanabiliyor. Orta sahada Musah doğrulanırken, Rabiot'nun ise orta alanın ortasındaki doğal rolüne dönerek ilk 11'de yer bulması bekleniyor.
Cisse 10 numarada
Anın adamı Alphadio Cisse, hak ederek yeniden ilk 11’e dönüyor; on numara pozisyonunda ve Goncalo Ramos’un arkasında görev yapacak. Yanında ise Rabiot ile Loftus-Cheek arasında forma rekabeti var. Savunmada ise Gabbia’nın dönüşüne rağmen Gila-De Winter ve Pavlovic’ten oluşan üçlünün korunmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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