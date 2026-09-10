Milan, cumartesi saat 18.00'de Olimpiyat Stadı'nda Lazio'ya karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını tüm ayrıntılarıyla sürdürüyor. Gattuso ve öğrencileri, sezonun başlangıcında ortaya koydukları performansla gerçekten şaşırtıcı bir tablo çizdi; üç maçta üç galibiyet alarak en iyimser beklentilerin bile ötesine geçtiler. Tam puan için, son olarak Allianz Stadium'da sergilenen performanstan daha iyi ve daha eksiksiz bir oyun gerekecek; belki de farklı isimlerle. İşte bu yüzden Amorim, ilk 11'de çeşitli değişiklikleri değerlendiriyor.