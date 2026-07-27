Milan'ın, Gila ve Goncalo Ramos'un bonservisleri için 100 milyon euro yatırım yaptıktan sonra hücumdaki hamleyi satışlardan gelecek parayla finanse etmesi gerektiği açık. Ve ayrılmaya en yakın isim de Leao. Ciddi bir oyuncu satışı çalışması olmadan Genk ve Karetsas'ı ikna edecek doğru ekonomik zemini bulmak zor. Dortmund önde başlıyor ancak hiçbir şekilde bir açık artırmaya girmek istemiyor. Bunu hemen bitirmek istiyor; Milan da dahil olmak üzere diğer kulüplerin yeniden güçlü şekilde yarışa dönmesini önlemek için.