Konstantinos Karetsas'ın geleceği için kritik saatler. Bugün HLN'nin yazdığına göre, sportif direktör Ole Book'un başkanlık ettiği bir Borussia Dortmund heyeti, Genk ile anlaşmayı sonuçlandırmayı denemek için Belçika'ya uçtu. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Alman kulübü için, Belçika doğumlu 18 yaşındaki Yunan 10 numara öncelik konumunda. Ancak doğru ekonomik şartlar gerekiyor. Dortmund'un 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren ilk teklifi geri çevrildi. Karetsas, bonuslar dahil 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde valizini toplamaya hazır.
Çeviri:
Milan’da Amorim, Konstantinos Karetsas’ı istiyor. Borussia Dortmund, işi bitirmeye çalışmak için Belçika’ya uçuyor
Milan, projesini tanıttı
HLN'nin haberine göre Milan henüz yarışın dışında değil: geçen hafta Milanlı yöneticiler, oyuncuya ve çevresine sportif projelerini sundu. Karetsas, onun özelliklerine sahip bir oyuncu arayan Amorim'in ilk tercihlerinden biri olacak ve bunu doğrudan yaptığı bir telefon görüşmesinde kendisine de doğruladı. Yunan oyuncunun genç yaşı, gelecek kasım ayında 19 yaşına girecek olması, sorun teşkil etmiyor. Milan şu an Dortmund'un gerisinde olsa da oyuncuya ulaşma konusunda hâlâ şansı var.
Zamanlama belirleyici olacak
Milan'ın, Gila ve Goncalo Ramos'un bonservisleri için 100 milyon euro yatırım yaptıktan sonra hücumdaki hamleyi satışlardan gelecek parayla finanse etmesi gerektiği açık. Ve ayrılmaya en yakın isim de Leao. Ciddi bir oyuncu satışı çalışması olmadan Genk ve Karetsas'ı ikna edecek doğru ekonomik zemini bulmak zor. Dortmund önde başlıyor ancak hiçbir şekilde bir açık artırmaya girmek istemiyor. Bunu hemen bitirmek istiyor; Milan da dahil olmak üzere diğer kulüplerin yeniden güçlü şekilde yarışa dönmesini önlemek için.
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