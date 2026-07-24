Gila'nın Lazio'dan 30 milyon karşılığında gelişi, Tomori'ye ağır bir darbe vurdu ve İngiliz savunmacı artık Amorim'in hiyerarşisinde son sıraya geriledi. Savunmacı, Celtic ile oynanacak hazırlık maçı için takımla birlikte Glasgow'a gitti ancak menajerlerinden gelecek ilgi çekici haberleri beklediği için telefonunu hep açık tutuyor. Eski Chelsea oyuncusuyla Coventry, Hull, West Ham ve Newcastle ilgileniyor; oyuncu da Milan'a veda etmek için hem ekonomik hem de proje açısından doğru teklifi bekliyor: AC Milan forması için her şeyini verdiği yılların ardından yeni bir sayfa açma isteği var.