Yazarını arayan iki karakter. Tomori ve Loftus-Cheek, saha içinde ve dışında çok yakın iki arkadaş olarak, Chelsea'den ayrılıp Milan formasıyla İtalya'da şanslarını aradıklarından bu yana en zorlu yazlarını yaşıyorlar. Amorim ve Cardinale ise, sözleşmelerinin Temmuz 2027'de sona erecek olmasının da etkisiyle, iki İngiliz oyuncuyu da transfer listesine koymaya karar verdi.
Çeviri:
Milan'da Amorim İngilizce konuşmak istemiyor: Tomori için 4 talep, Loftus-Cheek ayrılık yolunda ama bir sorun var
Tomori için 4 teklif
Gila'nın Lazio'dan 30 milyon karşılığında gelişi, Tomori'ye ağır bir darbe vurdu ve İngiliz savunmacı artık Amorim'in hiyerarşisinde son sıraya geriledi. Savunmacı, Celtic ile oynanacak hazırlık maçı için takımla birlikte Glasgow'a gitti ancak menajerlerinden gelecek ilgi çekici haberleri beklediği için telefonunu hep açık tutuyor. Eski Chelsea oyuncusuyla Coventry, Hull, West Ham ve Newcastle ilgileniyor; oyuncu da Milan'a veda etmek için hem ekonomik hem de proje açısından doğru teklifi bekliyor: AC Milan forması için her şeyini verdiği yılların ardından yeni bir sayfa açma isteği var.
LOFTUS-CHEEK RAHAT DURUMDA
Loftus-Cheek'in kulübün kendisini transfer listesine koyma kararına ilişkin ruh hali ise farklı: İngiliz dev, Amorim yönetiminde kendisine yer bulacağına inanıyor ve sözleşmesinin sonuna kadar kalmak konusunda da sorun görmüyor. Şu an itibarıyla 1996 doğumlu oyuncu, menajerleriyle birlikte ayrılmak için bastırmıyor ve bu durum Milan'ın stratejilerine ağır bir darbe vurabilir.
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