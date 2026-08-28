İyi bir Milan; ancak son 3 günlük transfer döneminde 2-3 takviyeyle tamamlanması gereken, inşa halindeki bir takımın artıları ve eksileriyle. Çünkü transferde 165 milyon euro yatırım yaptıktan sonra kadroyu tamamlamamak çok büyük bir hata olur.
Çeviri:
Milan’da Amorim’in takviyeye ihtiyacı var: Leao’nun vedası hafife alınmamalı
10 numara gerekiyor
Leao cumartesi sabahı, Galatasaray’daki yeni macerasına başlamaya hazır şekilde İstanbul’da olacak ve Amorim’in onun seviyesinde bir yedeğe ihtiyacı var. İlk bölümde eksik kalan kaliteyi getirecek üst düzey bir oyuncu. Loftus-Cheek, zirveyi hedefleyen bir Milan’da bu rolde ilk tercih olamaz. Yarım alanlarda oynamak için, Fransız oyuncu o rolden çok orta sahada daha faydalı olacak olsa da, Rabiot tarzı kalite ve karakter gerekiyor.
İSİMLER
Young Boys’tan Sanches, Eintracht Frankfurt’tan Bahoya ve Nottingham Forrest’tan Hutchinson son saatlerin en sıcak üç ismi. İhtiyaç duyulan profile uymayan, birbirinden farklı üç oyuncu: en üst düzey oyuncular değiller. Cardinale’nin düşüncesine göre elit seviyede değiller. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olup olmayacağını göreceğiz.
DİĞER İHTİYAÇLAR
Venezia karşılaşması, Amorim için iki ihtiyacı daha net biçimde ortaya koydu: Estupinan ve Bartesaghi’nin hem belirgin hem de artık iyice netleşen sıkıntıları nedeniyle bir stoper ve orta sahanın solunda görev yapacak bir kanat oyuncusu. İlk meseleyle ilgili olarak kamuoyu önünde de açık konuştu ve De Winter’ın yaşadığı zorluklar alarm zillerini çaldırdı.
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