Venezia karşılaşması, Amorim için iki ihtiyacı daha net biçimde ortaya koydu: Estupinan ve Bartesaghi’nin hem belirgin hem de artık iyice netleşen sıkıntıları nedeniyle bir stoper ve orta sahanın solunda görev yapacak bir kanat oyuncusu. İlk meseleyle ilgili olarak kamuoyu önünde de açık konuştu ve De Winter’ın yaşadığı zorluklar alarm zillerini çaldırdı.