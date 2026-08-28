İyi bir Milan; ancak hâlâ yapılanma aşamasındaki bir takımın artıları ve eksileriyle birlikte, transfer döneminin bu son 3 gününde 2-3 takviyeyle tamamlanmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü transferde 165 milyon euro harcadıktan sonra kadroyu tamamlamamak çok büyük bir hata olur.
Çeviri:
Milan'da Amorim'in takviyelere ihtiyacı var: Leao'nun ayrılığı hafife alınmamalı
10 numara şart
Leao cumartesi sabahı Galatasaray’daki yeni macerasına başlamaya hazır şekilde İstanbul’da olacak ve Amorim’in onun ayarında bir yedeğe ihtiyacı var. İlk bölümde eksik kalan kaliteyi getirecek üst düzey bir oyuncu gerekiyor. Loftus-Cheek, en yüksek hedefleri olan bir Milan’da bu pozisyonda ilk tercih olamaz. Yarım alanlarda oynamak için, Fransız oyuncu o rolden ziyade orta sahada daha faydalı olacak olsa da, Rabiot seviyesinde kalite ve karakter gerekiyor.
İSİMLER
Young Boys’tan Sanches, Eintracht Frankfurt’tan Bahoya ve Nottingham Forrest’ten Hutchinson, son saatlerin en sıcak üç ismi. İhtiyaç duyulan profile uymayan, birbirinden farklı üç oyuncu profili: birinci sınıf seviyede oyuncular değiller. Cardinale’nin düşüncesine göre elit de değiller. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olup olmayacağını göreceğiz.
Diğer ihtiyaçlar
Venezia’ya karşı oynanan maç, Amorim için iki ihtiyacı daha net biçimde ortaya koydu: Estupinan ve Bartesaghi’nin bariz ve artık netleşmiş sıkıntıları nedeniyle bir stoper ve orta sahanın solunda oynayacak bir kanat oyuncusu. İlk konu hakkında kamuoyu önünde de açık konuştu ve De Winter’ın yaşadığı zorluklar alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
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