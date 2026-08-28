Milan'da Amorim'in takviyelere ihtiyacı var: Leao'nun ayrılığı hafife alınmamalı

Leao cumartesi sabahı Galatasaray’daki yeni macerasına başlamaya hazır şekilde İstanbul’da olacak ve Amorim’in onun ayarında bir yedeğe ihtiyacı var. İlk bölümde eksik kalan kaliteyi getirecek üst düzey bir oyuncu gerekiyor. Loftus-Cheek, en yüksek hedefleri olan bir Milan’da bu pozisyonda ilk tercih olamaz. Yarım alanlarda oynamak için, Fransız oyuncu o rolden ziyade orta sahada daha faydalı olacak olsa da, Rabiot seviyesinde kalite ve karakter gerekiyor.