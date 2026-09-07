Milan'da Amorim'in hücumun hemen arkasında bir sorunu var: Saelemakers'ın istikrarsızlığından hayalet Pulisic'e, ilk 11'in vazgeçilmez bir ikilisi eksik

Pulisic’in tamamen hazır duruma dönmesine rağmen üç maçta da sıfır dakika süre aldı. Amorim, Amerikalı oyuncuyu ligde henüz kullanmadı ve bu “durum” giderek bir vakaya dönüşüyor: Pulisic, kadroda gerçekten fark yaratabilecek, on numara bölgesinde bu takımın önemli bir lig sezonu geçirmesi için gerekli olan gol ve asist sayısını sağlayabilecek tek oyuncu. Lazio karşısında yüzde 100 hazır olması halinde Cisse ile birlikte oynayacak isim o olurdu.





Hutchinson için ise durum farklı: Amorim’in oyun anlayışına çok uygun bir oyuncu ve gelecek haftadan itibaren kendini gösterebilir. Omari’nin şu anda sadece zamanlamayı ve oyun içindeki hamlelerini bulmaya ihtiyacı var, ardından on numara bölgesinde ekstra bir kaynak haline gelebilir. Torino beraberliği, takımın hücumun merkezinde oturmuş bir ikiliyi yeniden bulması gerektiğini doğruluyor.