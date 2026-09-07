Altı maç ve 659 dakikalık oyunun ardından Milan, Allianz Stadium'da Juventus karşısında yeniden gol attı. Negatif gidişata son veren isim Alphadjo Cisse oldu; yani Milan kadrosunun en iyi 10 numarası. Oysa önceki yönetimde onun Milan formasına hazır olmadığını düşünenler vardı ve birkaç hafta önce de onu neredeyse Torino'ya kiralık göndermişlerdi, ancak Amorim'in onu kadroda tutma konusundaki net iradesi karşısında durdular.
Çeviri:
Milan'da Amorim'in hücumun hemen arkasında bir sorunu var: Saelemakers'ın istikrarsızlığından hayalet Pulisic'e, ilk 11'in vazgeçilmez bir ikilisi eksik
Hazır olan tek isim Cisse
Catanzaro ile Milano’yu ayıran mesafe 1156 kilometre, gerçekten sonsuz gibi. Futbol açısından bakıldığında herkes için gerçekten iki farklı dünyadan söz ediyoruz ama büyük bir kulübe geçişin sıkıntısını yaşamayan Cisse için değil. Alpha ( takım arkadaşlarının ona böyle seslendiğini belirtelim) yeteneğe ve Milan tarihinde önemli sayfalar yazacak doğru kafa yapısına sahip. Hem de başrolde, sıradan bir figüran olarak değil. 19 yaş 319 günlükken, galibiyete üç puan verilen dönemden bu yana, yani 1994-95’ten beri Milan formasıyla çıktığı ilk iki deplasmanda da gol atan en genç oyuncu oldu. Torino, bu başlangıçta ona iki sevinç yaşattı; biri Torino’ya karşı, diğeri Juventus’a karşı. Amorim ise ona ilk 11 formasını veriyor: Henüz sadece 19 yaşında olmasına rağmen teknik direktörün fikirlerini anlamada takım arkadaşlarının önünde ve kesinlikle 10 numara pozisyonunda oynamaya en uygun isim.
Loftus-Cheek ve Saelemaekers'ın yaşadığı zorluklar
Sezonun ilk iki resmi maçında, Torino ve Venezia karşısında Amorim, 10 numara bölgesinde Cisse ve Loftus-Cheek'i kullandı ve ortaya karışık sonuçlar çıktı: özellikle İngiliz oyuncu, sonuca ulaşmak için gereken kararlılıktan yoksun, eksik performanslar sergilemeyi sürdürüyor. Juventus karşısında Amorim, Saelemaekers-Rabiot ikilisini denedi ancak sonuç olağanüstü olmaktan çok uzaktı: Belçikalı oyuncu neredeyse hiç etkili olamadı, Rabiot ise hem fiziksel olarak hem de oyun okumada belirgin şekilde zorlandı. Hissedilen şu ki, ikisi de doğal rollerinde, yani tüm kanadı kullanan bir dış oyuncu ile mezzala/ön libero olarak daha iyi performans gösteriyor.
Pulisic’in hayaleti ve Hutchinson kartı
Pulisic’in tamamen hazır duruma dönmesine rağmen üç maçta da sıfır dakika süre aldı. Amorim, Amerikalı oyuncuyu ligde henüz kullanmadı ve bu “durum” giderek bir vakaya dönüşüyor: Pulisic, kadroda gerçekten fark yaratabilecek, on numara bölgesinde bu takımın önemli bir lig sezonu geçirmesi için gerekli olan gol ve asist sayısını sağlayabilecek tek oyuncu. Lazio karşısında yüzde 100 hazır olması halinde Cisse ile birlikte oynayacak isim o olurdu.
Hutchinson için ise durum farklı: Amorim’in oyun anlayışına çok uygun bir oyuncu ve gelecek haftadan itibaren kendini gösterebilir. Omari’nin şu anda sadece zamanlamayı ve oyun içindeki hamlelerini bulmaya ihtiyacı var, ardından on numara bölgesinde ekstra bir kaynak haline gelebilir. Torino beraberliği, takımın hücumun merkezinde oturmuş bir ikiliyi yeniden bulması gerektiğini doğruluyor.
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