Amorim'in hakkını teslim etmek gereken noktalardan biri, yakın geçmişte yapılan ve artık kulüpte gelecekleri yok gibi görünen büyük yatırımları yeniden değerli hâle getirmesi. Bunun en belirgin örneği Chukwueze. Amorim onunla doğrudan, açık ve verimli bir ilişki kurdu: Milan'a üçlü hücum hattının kanat oyuncusu olarak gelmesine rağmen onu orta sahanın sağ kanadında oynatmaya başlayan isim Amorim oldu. Ancak takım arkadaşlarının Chuku diye seslendiği Chukwueze'nin son iki yılda düzenli forma şansı bulmadığını da unutmamak gerekir. Bu yüzden maçlara ara vermenin ya da yorgunluğun etkisini hissetmesi doğal. Atalanta karşısında Hutichinson, özellikle topsuz oyunda tam anlamıyla ikna edici değildi. Bu noktada zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi durumda olan Moreira faydalı olabilir. Diego, gerektiğinde sağ kanatta Chukwueze'nin yerini alabilir. Juventus karşısında bu mevkide sergilediği performans yanıltıcı olmamalı: Diego kuşkusuz en iyi oyununu diğer kanatta oynuyor ancak Juventus karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve biraz da heyecanın etkisi altındaydı.