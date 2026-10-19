Amorim, futbolcuyken çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Ancak konu Estupinan olunca onun en kararlı savunucusuna dönüşüyor: "Transfer döneminin sonunda Estupinan'ı isteyen kulüplerin bir listesi vardı. Ama ben hayır dedim. Bu yüzden taraftarların bunun benim sorumluluğum olduğunu bilmesini istiyorum." Aston Villa'nın yanı sıra Benfica da son saatlerde Milan'dan bir olumlu yanıt almak için yoğun çaba harcamıştı, ancak böyle bir yanıt hiç gelmedi. Bu, Ekvadorlu millî futbolcuya hâlâ gözü kapalı inanan Amorim'in isteğiydi. Estupinan ise dün Atalanta karşısında da forma giydiği kısa bölümdeki gerçekten felaket performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Milan'da Amorim'in Estupinan'ı bizzat savunmasının nedeni: Kanat oyuncularının yönetimi ve Moreira'nın iki farklı rolde oynama ihtimali
İLK 11'DE OYNAMASI PLANLANANLAR
Amorim, mürettebatını bilerek, isteyerek değiştiren bir geminin kaptanı. Portekizli teknik direktör kendi fikirlerine sıkı sıkıya inanıyor. Bunlardan biri de belirli bir oyuncu grubuna ya da sabit bir dizilişe bağlı kalmamak. Ancak sezonun bu ilk bölümünde onları rakiplere göre maç maç uzun süre denedikten sonra şu sonuca vardı: Milan, Chukwueze ve Moreira solda oynadığında daha rekabetçi ve tehlikeli. Moreira şimdiden San Siro'nun gözde isimlerinden biri oldu. Kanat boyunca attığı süratli deparlar, Milano'daki stadın coşkulu alkışlarıyla karşılanıyor. Bu, uyum ve yetenek meselesi.
Bartesaghi'den önce Estupinan
Ama Estupinan'ı en iyi avukatlara taş çıkaracak biçimde savunmasına dönelim: Amorim, oyuncunun daha rahat ve sürekli hata yapma korkusu olmadan oynaması için onu korumak istiyor. En basit paslarda ya da en temel pozisyon okumalarında bile. Düşüncesine bağlı kalan Portekizli, bunda daha uzun süre ısrar edecek: Eski Brighton oyuncusu, 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla olan görevlerinin ardından geçen sezonun son bölümünde yaşadığı zorlukları geride bırakmış gibi görünen Bartesaghi'nin önünde görülüyor.
Moreira, Chukwueze'nin de yedeği
Amorim'in hakkını teslim etmek gereken noktalardan biri, yakın geçmişte yapılan ve artık kulüpte gelecekleri yok gibi görünen büyük yatırımları yeniden değerli hâle getirmesi. Bunun en belirgin örneği Chukwueze. Amorim onunla doğrudan, açık ve verimli bir ilişki kurdu: Milan'a üçlü hücum hattının kanat oyuncusu olarak gelmesine rağmen onu orta sahanın sağ kanadında oynatmaya başlayan isim Amorim oldu. Ancak takım arkadaşlarının Chuku diye seslendiği Chukwueze'nin son iki yılda düzenli forma şansı bulmadığını da unutmamak gerekir. Bu yüzden maçlara ara vermenin ya da yorgunluğun etkisini hissetmesi doğal. Atalanta karşısında Hutichinson, özellikle topsuz oyunda tam anlamıyla ikna edici değildi. Bu noktada zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi durumda olan Moreira faydalı olabilir. Diego, gerektiğinde sağ kanatta Chukwueze'nin yerini alabilir. Juventus karşısında bu mevkide sergilediği performans yanıltıcı olmamalı: Diego kuşkusuz en iyi oyununu diğer kanatta oynuyor ancak Juventus karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve biraz da heyecanın etkisi altındaydı.
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