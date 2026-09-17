Milan, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Benfica’ya ağır bir yenilgi aldı ve suçlamaların odağındaki isim Amorim oldu. Portekizli teknik adam, hem ilk 11 tercihiyle (eylül ortasında kapsamlı rotasyon) hem de maç öncesi ve sonrası açıklamalarıyla yeterli berraklık ortaya koyamadı. San Siro’dan hem ilk yarı sonunda hem de maç bitiminde yükselen ıslık yağmuru, oyun ve kimlik açısından zaten kriz yaşayan bir takımın ortaya koyduğu kötü performansın doğrudan sonucu oldu.
Milan’da Amorim gergin ve kafası karışık: önümüzdeki saatlerde Cardinale ile görüşme var
Tatmin edici olmayan transfer dönemi
Amorim’in üzerine eleştiri yağmuru yağdı; bunun sebebi yalnızca Terracciano gibi bu organizasyonda ilk kez forma giyen ya da Hutchinson gibi San Siro’daki ilk maçına çıkan birçok oyuncunun yer aldığı karmaşık ilk 11 tercihi değildi, aynı zamanda kameralar karşısında söyledikleriydi: eski Manchester Unitedlı, yalnızca yaklaşık on gün önce Milan’ın transfer dönemine 10 puan vermiş ve transferde yapılan tercihler konusunda Cardinale ile entegre çalışma ekibiyle yakalanan uyumdan memnuniyet duyduğunu göstermişti. Dün ise maç öncesinde zaman istediği ve kendi futbol anlayışı için doğru kadroya sahip olmadığını kabul ettiği sürpriz açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, geçen 13 Temmuz’da başlayan kendi çalışmasını ağır şekilde sorguladı. Kadronun inşa süreci, bizzat Gerry Cardinale’in de doğrudan dahil olmasıyla yürütüldü; şimdi ise Cardinale, durumu net biçimde görmek istiyor.
Cardinale ile zirve
Milan, pazar akşamı San Siro'da Di Francesco'nun Lecce'siyle oynayacağı maçı hazırlamak için bu sabah Milanello'da hemen yeniden sahaya çıktı. Gün içinde Cardinale, Calvelli ve Amorim arasında, takımın içinden geçtiği hassas dönemi değerlendirmek için bir görüşme yapılması bekleniyor: Milan'ın patronu, takımın Juventus, Lazio ve Benfica'ya karşı oynadığı son üç maçtaki performansından büyük hayal kırıklığı duyuyor. Cardinale, Amorim'den hem dün maç sonrası basın toplantısında bizzat sıraladığı uzun kusur listesinin hem de Sky'a kadroya ilişkin yaptığı açıklamaların hesabını soracak.
Destek doğrulandı ama galibiyetler gerekiyor
calciomercato.com'un edindiği bilgiye göre Cardinale, bu ilk zorlu dönemde Amorim'e tam desteğini yineleyecek. Milan'da zaman kazanmak için maçları kazanmanız gerekir (Amorim'in sözleri) ve bu nedenle, inşa etmek için gereken zamanı kazanmak da Portekizli teknik adamın görevi olacak. Hem ilk 11 tercihinde hem kadro yönetiminde hem de kamuoyuna yaptığı açıklamalarda daha fazla netlikle.
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