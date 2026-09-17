Amorim’in üzerine eleştiri yağmuru yağdı; bunun sebebi yalnızca Terracciano gibi bu organizasyonda ilk kez forma giyen ya da Hutchinson gibi San Siro’daki ilk maçına çıkan birçok oyuncunun yer aldığı karmaşık ilk 11 tercihi değildi, aynı zamanda kameralar karşısında söyledikleriydi: eski Manchester Unitedlı, yalnızca yaklaşık on gün önce Milan’ın transfer dönemine 10 puan vermiş ve transferde yapılan tercihler konusunda Cardinale ile entegre çalışma ekibiyle yakalanan uyumdan memnuniyet duyduğunu göstermişti. Dün ise maç öncesinde zaman istediği ve kendi futbol anlayışı için doğru kadroya sahip olmadığını kabul ettiği sürpriz açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, geçen 13 Temmuz’da başlayan kendi çalışmasını ağır şekilde sorguladı. Kadronun inşa süreci, bizzat Gerry Cardinale’in de doğrudan dahil olmasıyla yürütüldü; şimdi ise Cardinale, durumu net biçimde görmek istiyor.