Amorim'in kariyeri çok şey anlatıyor: gençleri vitrine çıkarmak ve geliştirmek, onun çalışma tarzının ayırt edici özelliklerinden biri. Sporting Lizbon'da Quenda, Manchester United'da ise Diallo ve Mainoo bunun en net örnekleri. Şimdi hedef, genç yeteneklerin kesinlikle eksik olmadığı Milan'da bunu tekrarlamak.





Kaleci grubundan başlayınca, Portekizli teknik adamın 2008 doğumlu Parisli Bouyer'i turneye götürme tercihi dikkat çekiyor; bu önemli bir güven mesajı. Kulüp, Pittarella ve Torriani ile ilgili genel planlamayı değerlendiriyor ancak Fransız oyuncunun Milan Futuro perspektifiyle de takımda kalması bekleniyor. Troyes'tan Diawara'nın yakında gelmesiyle birlikte, 2006 doğumlu Berlinli Odogu'nun kiralık olarak gönderilmesinin önü açılabilir; oyuncuya Almanya'dan birçok talip var ancak Milan, 12 ay önce Wolfsburg'a 7 milyon artı 3 milyon bonus ödeyerek yaptığı yatırımı değersizleştirmemek için onu İtalya içinde kiralamayı tercih ederdi.





Bartesaghi, gelen bazı tekliflere rağmen Milan'da kalacak; aynı durum sözleşmesini kısa süre önce yenileyen Vladimirov için de geçerli.