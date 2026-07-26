Başlangıçta, Comotto ve Camarda'nın sözleşme yenilemelerine ilişkin açıklamasında, kadrodaki genç oyuncuların değerini artırmayı yeni dönemin mutlak önceliği olarak gösteren isim Cardinale olmuştu: "Camarda ve Comotto'nun sözleşmelerini yenilemeye yönelik uzun vadeli taahhüdümüz, kulüp için ortaya koyduğum vizyonla tamamen örtüşüyor kulübün sahibi olduğum günden bu yana. Kendi altyapımızdan yetişen oyunculara öncelik vereceğiz, gelişim yolculuklarında onlara eşlik edeceğiz ve potansiyellerini en üst düzeyde değerlendireceğiz ki sahada takımın başarılarına katkı sağlasınlar." Ve dün Glasgow'daki maçın ardından Amorim de benzer ifadeler kullandı: "Camarda mı? Bizimle kalmalı, ona ve bizimle çalışan gençlere çok inanıyorum. Tek tek isimler hakkında konuşmak istemiyorum ama bu sezon bizimle kalacağını söyleyebilirim."
Çeviri:
Milan'da Amorim gençlere inanıyor ve gençlik hattını devreye sokuyor: strateji, takımda tutulacaklar ve satışlar arasında şekilleniyor
PORITERLER VE DEFANS OYUNCULARI ARASINDAKİ DURUM
Amorim'in kariyeri çok şey anlatıyor: gençleri vitrine çıkarmak ve geliştirmek, onun çalışma tarzının ayırt edici özelliklerinden biri. Sporting Lizbon'da Quenda, Manchester United'da ise Diallo ve Mainoo bunun en net örnekleri. Şimdi hedef, genç yeteneklerin kesinlikle eksik olmadığı Milan'da bunu tekrarlamak.
Kaleci grubundan başlayınca, Portekizli teknik adamın 2008 doğumlu Parisli Bouyer'i turneye götürme tercihi dikkat çekiyor; bu önemli bir güven mesajı. Kulüp, Pittarella ve Torriani ile ilgili genel planlamayı değerlendiriyor ancak Fransız oyuncunun Milan Futuro perspektifiyle de takımda kalması bekleniyor. Troyes'tan Diawara'nın yakında gelmesiyle birlikte, 2006 doğumlu Berlinli Odogu'nun kiralık olarak gönderilmesinin önü açılabilir; oyuncuya Almanya'dan birçok talip var ancak Milan, 12 ay önce Wolfsburg'a 7 milyon artı 3 milyon bonus ödeyerek yaptığı yatırımı değersizleştirmemek için onu İtalya içinde kiralamayı tercih ederdi.
Bartesaghi, gelen bazı tekliflere rağmen Milan'da kalacak; aynı durum sözleşmesini kısa süre önce yenileyen Vladimirov için de geçerli.
Orta saha oyuncuları ve forvetlerinki de.
2008 doğumlu Borsani, Celtic Park'ta olumlu izlenimler bıraktı: Avustralya turnesine gidecek ve ardından büyük olasılıkla Juve Stabia'ya kiralanacak. İngiliz oyuncu Guernier, A Takım ile Milan Futuro arasında gidip gelecek; oyun kurucu Ossola ise Avustralya dönüşünde kiralık olarak tecrübe kazanmaya gidecek.
Comotto, kişiliğiyle birlikte oyunu oynama becerisi nedeniyle Amorim'in çok beğendiği bir isim. Onun durumunda nihai karar daha karmaşık olacak çünkü hemen fayda sağlayabilecek tüm özelliklere sahip, ancak orta sahadaki yoğunluk nedeniyle bunun bedelini ödeyebilir. Serie B'nin yarısı ve Parma umutla bekliyor. Cissè olumlu izlenimler veriyor ve on numara hattının bir parçası olması bekleniyor; Kostic için ise Camarda'nın A Takım'da kalışının Amorim tarafından resmen açıklanmasının ardından kiralık ayrılığı konusunda değerlendirmeler gelebilir.
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