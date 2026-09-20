San Siro’da, futbol tarihine damga vuran bir stadın 100. yılı kutlanıyor; aynı zamanda oyun açısından da sonunda ikna edici bir Milan izleniyor: Lecce karşısındaki 3-0, ikna edici unsurlardan yoksun görünen bir rakibe, Lecce’ye karşı ortaya konan çok iyi seviyedeki hücum üretiminin sonucu. Tek olumsuz nokta Estupinan’a yönelik ıslıklar: Yeterli bir performans sergileyen Ekvadorlu kanat oyuncusu, önceki maçlardaki hatalarının bedelini ödüyor.
Milan'da Amorim eleştirilere yanıt verdi ve oturmuş bir ilk 11 buldu: kilit isim Pulisic
Modric, Rabiot ile birlikte
İlk önemli işaret, Amorim’in fikirleriyle ve Modric ile Rabiot’nun orta sahada birlikte yer aldığı bir Milan’ın var olabileceği yönünde: Hırvat orta saha oyuncusu çok ve iyi koştu, ayrıca on numaraları harekete geçiren birkaç dikine pas da attı. Olimpico’nun ardından taktiksel bir yanlış anlaşılma gibi görünen şey, başka bir taktik anahtarla çözüldü: Rakip tüm sahada adam adama markaj uygulamadığında ama özellikle de Pulisic ve Saelemakers gibi çok hareket eden on numaralara sahip olduğunda, Hırvat oyuncu kendi futbolunu oynayabiliyor.
Moreira anahtarı ve Pulisic'in dönüşü
Kadro açıklandığında birçok kişi burun kıvırdı: formda bir Moreira kulübede otururken Estupinan sahadaydı. Belçika Milli Takımı oyuncusu, takımın birbirini tanıması ve otomatikleşmiş düzeninin gelişmesini beklerken oyuna sonradan girip maçı değiştirme konusunda yıkıcı bir kapasiteye sahip. Estupinan ise şu anki durumda Amorim'e (diğer kanatta Chukwueze ile birlikte) inşa halindeki bir takımın ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlıyor: Portekizli teknik adamın hoşlanmadığı bir ifade olan ideal ilk 11'i tamamlamak adına bir sonraki adım, tam da eski Brighton oyuncusuyla Belçikalı milli arasındaki değişim olacak. Pulisic'in 10 ay sonra yeniden gol atması en önemli haber: bu takım Amerikalı oyuncudan ve onun tecrübeli isimlerinden vazgeçemez. Amorim ile soyunma odasının en önde gelen oyuncuları arasında hafta içinde gerçekleşen görüşme ise çok kritik oldu.
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