İlk önemli işaret, Amorim’in fikirleriyle ve Modric ile Rabiot’nun orta sahada birlikte yer aldığı bir Milan’ın var olabileceği yönünde: Hırvat orta saha oyuncusu çok ve iyi koştu, ayrıca on numaraları harekete geçiren birkaç dikine pas da attı. Olimpico’nun ardından taktiksel bir yanlış anlaşılma gibi görünen şey, başka bir taktik anahtarla çözüldü: Rakip tüm sahada adam adama markaj uygulamadığında ama özellikle de Pulisic ve Saelemakers gibi çok hareket eden on numaralara sahip olduğunda, Hırvat oyuncu kendi futbolunu oynayabiliyor.