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Milan'da Amorim'e Saelemaekers darbesi: Sakatlığın boyutunu anlamak için önümüzdeki saatlerde detaylı tetkikler yapılacak

AC Milan

Milan'da Saelemakers, bugünkü antrenman sırasında sakatlandı

Milan, ekim ayında kendisini bekleyen ve 31 günde 7 resmi maçtan oluşan yoğun fikstür öncesinde enerji depolamak için verilen bir haftalık iznin ardından yeniden antrenmanlara başladı. Amorim ise son derece olumsuz bir haberle karşı karşıya: Saelemakers, bugünkü idman sırasında ayak bileğinden sakatlandı.

  • Görüntüleme testleri

    Editör ekibimizin edindiği bilgilere göre Alexis Salelemakers, önümüzdeki saatlerde ayak bileğindeki burkulmanın ciddiyetini anlamak için tetkiklerden geçecek. Prof. Mazzoni ile birlikte sağlık raporu alındıktan sonra, Roma'nın eski oyuncusu için rehabilitasyon süreci belirlenecek. Oyuncu, Belçika'nın yeni teknik direktörü Van Bommel'ün Nations League kapsamında oynanan bu maçlar döneminde diğer oyuncuları denemeyi tercih etmesi nedeniyle Milanello'da kalıp çalışmıştı.

  • Amorim'e kötü haber

    Saelemekers’in sakatlığı, onun için düşündüğü yeni rolde, yani sol 10 numara pozisyonunda, uyum seviyesini artırmak amacıyla bu arada Belçikalı oyuncuyla yoğun şekilde çalışmak isteyen Amorim için kesinlikle kötü bir haber. Lecce karşısında ortaya koyduğu iyi performans, Portekizli teknik adamın inancını daha da artırmıştı. Şimdi ise Alexis’in sahalara kısa sürede dönmesini umut ederek parmaklarını çaprazlamış durumda.

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