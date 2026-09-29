Saelemekers’in sakatlığı, onun için düşündüğü yeni rolde, yani sol 10 numara pozisyonunda, uyum seviyesini artırmak amacıyla bu arada Belçikalı oyuncuyla yoğun şekilde çalışmak isteyen Amorim için kesinlikle kötü bir haber. Lecce karşısında ortaya koyduğu iyi performans, Portekizli teknik adamın inancını daha da artırmıştı. Şimdi ise Alexis’in sahalara kısa sürede dönmesini umut ederek parmaklarını çaprazlamış durumda.