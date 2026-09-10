Gabbia'nın kısa sürede iyileşmesi, Milan'ı bekleyen ve 10 günde 4 maçtan oluşan zorlu fikstür öncesinde de çok iyi bir haber niteliği taşıyor. Milan'ın ikinci kaptanı, eski futbolcusu Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio'ya karşı oynanacak maçta en fazla kulübede hazır olacak; savunmanın merkezinde ise De Winter'ın Gila ve Pavlovic'in yanında gösterdiği etkili performans nedeniyle ona yeniden görev verilecek.