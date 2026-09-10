24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Matteo Gabbia MilanGetty Images

Çeviri:

Milan’da Amorim’e iyi haber: Gabbia ayak bileği sorununu çözdü ve Lazio maçı kadrosuna çağrılmaya doğru ilerliyor

AC Milan

Milan'da Gabbia yeniden takımla çalışmalara başladı: Lazio'ya karşı Roma deplasmanı için kadroya alınması bekleniyor

Milan ve Ruben Amorim için iyi haber: Matteo Gabbia bu sabah yeniden takımla çalışmalara başladı. Milan altyapısından yetişen oyuncu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle geçen pazar Juventus'a karşı oynanan son maçı kaçırmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun, gelecek cumartesi Olimpico'da lider Lazio'ya karşı oynanacak maç için yeniden kadroya dönmesi bekleniyor.

  • De Winter onayı

    Gabbia'nın kısa sürede iyileşmesi, Milan'ı bekleyen ve 10 günde 4 maçtan oluşan zorlu fikstür öncesinde de çok iyi bir haber niteliği taşıyor. Milan'ın ikinci kaptanı, eski futbolcusu Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio'ya karşı oynanacak maçta en fazla kulübede hazır olacak; savunmanın merkezinde ise De Winter'ın Gila ve Pavlovic'in yanında gösterdiği etkili performans nedeniyle ona yeniden görev verilecek.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL