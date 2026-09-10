Milan ve Ruben Amorim için iyi haber: Matteo Gabbia bu sabah yeniden takımla çalışmalara başladı. Milan altyapısından yetişen oyuncu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle geçen pazar Juventus'a karşı oynanan son maçı kaçırmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun, gelecek cumartesi Olimpico'da lider Lazio'ya karşı oynanacak maç için yeniden kadroya dönmesi bekleniyor.
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Milan’da Amorim’e iyi haber: Gabbia ayak bileği sorununu çözdü ve Lazio maçı kadrosuna çağrılmaya doğru ilerliyor
De Winter onayı
Gabbia'nın kısa sürede iyileşmesi, Milan'ı bekleyen ve 10 günde 4 maçtan oluşan zorlu fikstür öncesinde de çok iyi bir haber niteliği taşıyor. Milan'ın ikinci kaptanı, eski futbolcusu Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio'ya karşı oynanacak maçta en fazla kulübede hazır olacak; savunmanın merkezinde ise De Winter'ın Gila ve Pavlovic'in yanında gösterdiği etkili performans nedeniyle ona yeniden görev verilecek.
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