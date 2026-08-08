Amorim, Milan-Chelsea maçının arifesindeki basın toplantısında oldukça net konuşmuştu: kadro çok kalabalık ve gelecek hafta nihai kararların haftası olacak. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: oyunculara projede kimin kalıp kimin dışarıda olacağını bildireceğim. Aslında bunu cumartesi günü hem Tomori’yi hem de Fofana’yı dışarıda bırakarak zaten yaptı: ikinci yarıdaki yoğun oyuncu değişikliklerine rağmen İngiliz savunmacı ve İngiliz orta saha oyuncusu yedek kulübesinde oturup maçı izlemekle yetindi. Portekizli teknik adamın verdiği mesaj net: ikisi de kendilerine yeni bir takım bulmak zorunda kalacak. Ya da daha doğrusu, bunu Milan yapacak.