Amorim, Milan-Chelsea maçının arifesindeki basın toplantısında oldukça net konuşmuştu: kadro çok kalabalık ve gelecek hafta nihai kararların haftası olacak. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: oyunculara projede kimin kalıp kimin dışarıda olacağını bildireceğim. Aslında bunu cumartesi günü hem Tomori’yi hem de Fofana’yı dışarıda bırakarak zaten yaptı: ikinci yarıdaki yoğun oyuncu değişikliklerine rağmen İngiliz savunmacı ve İngiliz orta saha oyuncusu yedek kulübesinde oturup maçı izlemekle yetindi. Portekizli teknik adamın verdiği mesaj net: ikisi de kendilerine yeni bir takım bulmak zorunda kalacak. Ya da daha doğrusu, bunu Milan yapacak.
Çeviri:
Milan'da Amorim'den ilk iki veto: Fofana ve Tomori'ye sıfır dakika, nereye gidebilirler ve AC Milan ne kadar gelir elde eder?
Tomori için 15 milyon
Tomori'nin satışı, savunmada yer açmak açısından faydalı olabilir: Amorim bir lider istiyor; geriden oyun kurulumunda güçlü ve çok iyi uluslararası deneyime sahip bir oyuncu. Milan, İngiliz savunmacıya 15 milyon eurodan az bir değer biçmiyor ve piyasada bir çözüm bulmak için yakında menajeriyle görüşecek. Coventry ve Newcastle nabız yoklamıştı, Juventus ise Lucumi için B planı olarak durumu takip ediyor ancak yurt dışından gelebilecek yeni çağrılara dikkat.
Fofana için 20 milyon
Fofana dosyası konusunda, bu kadar net karar son günlerde Amorim ve ekibi tarafından alındı. Eski Monaco oyuncusu için Almastadt, 20 milyon eurodan daha düşük olmaması gereken bir değerlemeyle yola çıkıyor, Crystal Palace Fransız oyuncuyla yakından ilgilenen İngiliz kulüplerinden oluşan bir grubun başını çekiyor. Hojbjerg'in Newcastle'a gitmesi halinde Marsilya'ya da dikkat etmek gerekiyor. Milan, gidecek oyuncular konusunda transfer çalışmalarını hızlandırıyor...
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