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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan'da Amorim, Bournemouth maçı öncesi rotasyona hazırlanıyor: Loftus-Cheek ve Cisse'e forma şansı, Camarda hakkındaki karar

AC Milan

Ruben Amorim, yarın akşam Bournemouth karşısında Atalanta'ya karşı oynanan son lig maçına kıyasla birkaç değişiklik yapacak.

Milan, aralıksız yağan yağmur altında bu sabah Milanello'da son antrenmanını yaptı: Chukwueze'den yararlanamayacak Amorim'e iyi haber gelmedi. Nijeryalı oyuncunun kalçasındaki sorun kısa sürede geçecek gibi görünmüyor ve uzun süre sahalardan uzak kalma riski var. Milan Futuro'nun genç Bulgar savunmacısı Valeri Vladimirov, A takıma dahil edildi. Antrenman sırasında Goncalo Ramos da çalışmayı bıraktı: Baldır kasında aşırı yüklenme yaşayan Portekizli forvet, sorunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için yarın tetkiklerden geçecek.

Bournemouth'taki Vitality Stadium'da, geçen pazar Atalanta'yı mağlup eden takımdan çok farklı bir Milan sahaya çıkacak: Ruben Amorim kesinlikle değişiklikler yapacak.

  • TOMORI OYNUYOR

    Kaptan Maignan rotasyon nedir bilmiyor ve Avrupa Ligi'nde Bournemouth karşısında da sahada olacak. Amorim, De Winter'ı dinlendirmesi beklenen Tomori'ye güvenini sürdürüyor; Gila yeniden merkeze dönerken Pavlovic solda görev yapacak. İngiliz savunmacı, özellikle uluslararası maçlarda değerli bir seçenek olarak yeniden öne çıkıyor.

  • Jashari oyun kurucu rolünde

    Milanello'dan gelen son bilgilere göre Amorim, oyun kurucu rolünde Jashari'ye ilk 11'de şans verme kararı aldı. Modric ise Udinese deplasmanında oynanacak bir sonraki lig maçına en iyi durumda çıkması amacıyla karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Amorim'in değişmez ilk 11 oyuncusu ve takımın liderlerinden Rabiot'nun mu, yoksa Musah'ın mı İsviçreli milli oyuncunun yanında oynayacağı henüz belli değil. Bartesaghi sol kanatta, Moreira ise karşı kanatta ilk 11'e yakın görünüyor.

  • CAMARDA VE CISSE

    Hücumda Amorim gençlere, daha doğrusu İtalya genç millî takımının oyuncularına şans veriyor: Cisse, Camarda'nın yanında oynayacak. Forvetin, sezonunda dönüm noktası olabilecek golü atması umuluyor. On numara bölgesinde Loftus-Cheek'e de yer verilecek. Amaç, yüksek tempolu geçmesi beklenen maçta İngiliz futbolcunun fiziksel gücünden yararlanmak.

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