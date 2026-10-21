Milan, aralıksız yağan yağmur altında bu sabah Milanello'da son antrenmanını yaptı: Chukwueze'den yararlanamayacak Amorim'e iyi haber gelmedi. Nijeryalı oyuncunun kalçasındaki sorun kısa sürede geçecek gibi görünmüyor ve uzun süre sahalardan uzak kalma riski var. Milan Futuro'nun genç Bulgar savunmacısı Valeri Vladimirov, A takıma dahil edildi. Antrenman sırasında Goncalo Ramos da çalışmayı bıraktı: Baldır kasında aşırı yüklenme yaşayan Portekizli forvet, sorunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için yarın tetkiklerden geçecek.

Bournemouth'taki Vitality Stadium'da, geçen pazar Atalanta'yı mağlup eden takımdan çok farklı bir Milan sahaya çıkacak: Ruben Amorim kesinlikle değişiklikler yapacak.