Oldukça özgün bir protesto; tartışma yaratmayı amaçlayan bir provokasyon olarak da yorumlanabilir. Milan taraftarları, Genoa maçını izlemek için Ferraris Stadyumu'na giremeyecek mi? Öyleyse Cenova Akvaryumu'na gidecekler. Milan'ın Curva Sud taraftar grubu, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'te oynanacak maç öncesinde bu girişimi duyurdu. Amorim, deplasmanın önümüzdeki saatlerde Lombardiya'da yaşayan Milan taraftarlarına açılmasını umuyor. Derbide olduğu gibi ne kadar fark yaratabileceklerini biliyor. De Rossi'nin ekibine karşı oynanacak maç, Milan cephesinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle Milan teknik direktörü, gelecek perşembe San Siro'da Ferencváros'a karşı oynanacak Serie A'nın dördüncü hafta maçında elindeki oyuncuları dikkatli kullanmak zorunda kalacak.
Milan'da Amorim, Avrupa Ligi ve Serie A'daki iki maça hazırlanıyor: Ferencvaros ve Genoa karşısındaki kadro tercihleri
Ferenacvaros'a karşı kim oynuyor?
Macar ekibi Ferencváros'a karşı Maignan forma giyemeyecek. Bournemouth'taki kırmızı kartı nedeniyle bir maçlık cezasını çekecek kalecinin yerine Torriani hazır. Tomori ve Gabbia'nın sakatlıkları nedeniyle Amorim'in savunmada rotasyon seçenekleri kısıtlı. Sağda Terracciano şans bulabilir; Gila'nın yanında De Winter ile Pavlovic'ten biri (ilk isim favori) oynayabilir. Solda ise Estupinan görev yapabilir. Orta sahada Jashari'nin yeri garanti. Orta sahayı tamamlamak için Musah ile Rabiot arasında tercih yapılacak; Modric dinlendirilecek. Hücum hattının arkasında Hutchinson'ın sağda forma bulması beklenirken solda Bartesaghi görev yapacak. Cisse ise Goncalo Ramos'un hemen arkasında yer alacak.
GENOA'YA KARŞI KİM OYNAYACAK?
Pazar günü Ferrarsi'de Genoa'ya karşı oynanacak maçta Milan, zorlu rakibine ve oyuncularını ateşlemeyi bilen taraftarlarına güven vermemek için karşılaşmaya iyi başlamalı. Gila'nın sağda, De Winter ve Pavlovic'in solda görev yapacağı savunmada Maignan yeniden Milan kalesini koruyacak. Orta sahada, derbide görev yapan üçlünün korunması bekleniyor. Rabiot, Musah ve Modric'in arasından ileri çıkmakta serbest olacak. Diawara sol kanadın tamamında görev yaparken Moreira karşı kanatta oynayacak. Hücumda ise Pulisic, Ramos'a destek vermek üzere geri dönecek.
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