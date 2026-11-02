Gelecek maçlar MIL Ligi Europa 12:45 FTC

Oldukça özgün bir protesto; tartışma yaratmayı amaçlayan bir provokasyon olarak da yorumlanabilir. Milan taraftarları, Genoa maçını izlemek için Ferraris Stadyumu'na giremeyecek mi? Öyleyse Cenova Akvaryumu'na gidecekler. Milan'ın Curva Sud taraftar grubu, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'te oynanacak maç öncesinde bu girişimi duyurdu. Amorim, deplasmanın önümüzdeki saatlerde Lombardiya'da yaşayan Milan taraftarlarına açılmasını umuyor. Derbide olduğu gibi ne kadar fark yaratabileceklerini biliyor. De Rossi'nin ekibine karşı oynanacak maç, Milan cephesinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle Milan teknik direktörü, gelecek perşembe San Siro'da Ferencváros'a karşı oynanacak Serie A'nın dördüncü hafta maçında elindeki oyuncuları dikkatli kullanmak zorunda kalacak.