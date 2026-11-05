"İki kulvarda rekabet etmeye hazır değiliz. Futbola bakışımız ve maçlara yaklaşımımız üzerinde çalışmalıyız. Bu akşam mazeret yok, söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Genellikle takımımızı savunmak için söyleyecek çok sözüm olur ama bu akşam yok. Daha alçakgönüllü olmalı ve ne olduğunu anlamalıyız. Bu taşralı zihniyeti nasıl değiştireceğimi anlamam gerekiyor. Herkes Pavlovic gibi antrenman yapmalı. O, antrenmanda ölmeye hazır. İyi bir örnek." Amorim, Milan'ın Ferencvaros karşısındaki kötü performansını değerlendirirken lafı dolandırmıyor: Milan'ın utanç verici düzeye yaklaşan performansından faydalanarak San Siro'da adeta ziyafet çeken Macar ekibi için 0-2'lik skor az bile. Portekizli teknik direktör, bir takımın Inter karşısında kusursuz bir performans sergiledikten beş gün sonra kulübün Avrupa'daki tarihine yakışmayan bir isteksizlikle sahaya çıkmasına hangi zihinsel süreçlerin yol açtığını sorgulamalı.
Milan'da Amorim, Avrupa'da yaşanan bir başka fiyaskodan derin hayal kırıklığı duyuyor: Kim geride kalma riskiyle karşı karşıya?
Avrupa Ligi'ne burun kıvrıldı
Üç emare bir kanıt oluşturuyorsa Milan'ın, kâğıt üzerinde favorilerden biri olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedeflemediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Benfica, Bornemouth ve Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilgilerin ardında iki etken var: Kadrodaki yıldızların tutumu ve birçok yedek oyuncunun yetersizliği. Ligde baskın performansıyla dikkat çeken Rabiot, UEFA Avrupa Ligi marşı çaldığında bambaşka, isteksiz ve mücadeleden kaçan bir görüntü sergiliyor. Maignan'ın cezası nedeniyle o maçta kaptanlık yapan Fransız oyuncu tek örnek değil ama kesinlikle en belirgin örnek.
Yeterli düzeyde değil
Cardinale, Amorim ve entegre çalışma grubunun geçen yaz oluşturduğu dar kadro, herkesle başa baş mücadele edebilecek güçlü bir ilk 11'e sahip. Nitekim derbide de böyle oldu. Ancak kadro, alternatifler açısından zayıf. Birçok oyuncunun beklentileri karşılayamadığı söylenebilir. Pietro Terracciano bunun çarpıcı bir örneği: Önceki yönetim tarafından yetersiz bulunmasına rağmen Amorim'in isteğiyle Milan'da kaldı. Bu sezon Benfica karşısında kötü oynadığı 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan çıkarıldı, Salzburg'da sonradan oyuna girip doğrudan kırmızı kart gördü ve Ferencavaros karşısındaki kötü performansı nedeniyle San Siro'da ıslıklandı. En azından geçer not alabilecek birkaç performansın ardından teknik, taktik ve tempo açısından fazlasıyla belirgin eksiklikler göstermeyi sürdüren Jashari hakkındaki şüpheler de giderek artıyor. Ona harcanan para (40 milyonun üzerinde) tam bir fiyasko oldu.
Hutchinson inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Ancak bazı belirgin eksiklerine rağmen maçların önemine uygun bir tutum gösteriyor. Amorim de bu nedenle ona oldukça düzenli olarak forma veriyor.
Hiyerarşide geride ya da hiyerarşinin dışında
Salzburg ve Udinese karşısındaki çok iyi performansları, Milan’ın yeniden cesur ve güçlü bir Bartesaghi’ye kavuştuğunu düşündürmüştü. Ancak bu gidişatı doğrulayan belirleyici bir performans gelmedi. Milan altyapısından yetişen oyuncu, kişilik ve konsantrasyon açısından geçen sezonki eksiklerini yeniden gösterdi. Tamamen gözden kaybolmuş görünen diğer isim ise Estupinan. Ferencvaros karşısında maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. İki sol kanat oyuncusunun, Amorim’in tercih sıralamasında geriye düşmek istemiyorlarsa çok çalışması gerekiyor.
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