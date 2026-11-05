Cardinale, Amorim ve entegre çalışma grubunun geçen yaz oluşturduğu dar kadro, herkesle başa baş mücadele edebilecek güçlü bir ilk 11'e sahip. Nitekim derbide de böyle oldu. Ancak kadro, alternatifler açısından zayıf. Birçok oyuncunun beklentileri karşılayamadığı söylenebilir. Pietro Terracciano bunun çarpıcı bir örneği: Önceki yönetim tarafından yetersiz bulunmasına rağmen Amorim'in isteğiyle Milan'da kaldı. Bu sezon Benfica karşısında kötü oynadığı 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan çıkarıldı, Salzburg'da sonradan oyuna girip doğrudan kırmızı kart gördü ve Ferencavaros karşısındaki kötü performansı nedeniyle San Siro'da ıslıklandı. En azından geçer not alabilecek birkaç performansın ardından teknik, taktik ve tempo açısından fazlasıyla belirgin eksiklikler göstermeyi sürdüren Jashari hakkındaki şüpheler de giderek artıyor. Ona harcanan para (40 milyonun üzerinde) tam bir fiyasko oldu.

Hutchinson inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Ancak bazı belirgin eksiklerine rağmen maçların önemine uygun bir tutum gösteriyor. Amorim de bu nedenle ona oldukça düzenli olarak forma veriyor.